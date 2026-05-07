辣椒水之亂中市六分局長丟官 「火藥庫」懸缺由他接掌

二分局長鍾承志曾化身主播揭詐騙套路，將接任台中市警局第六分局長。（警方提供）

民眾黨創黨主席柯文哲日前在逢甲夜市掃街時，現場發生辣椒水外洩意外，導致支持者遭波及，事件延燒後，原第六分局長被記過兩次並拔除主管職，而這個被視為全市最敏感、最關鍵的警政要地「火藥庫」，台中市警局今（7日）公告，懸缺由現任第二分局分局長、警界「硬漢」鍾承志接任。

上月17日晚間，柯文哲陪同民眾黨台中市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市拜票掃街，不料過程中竟傳出辣椒水外洩狀況，經查發現是第六分局長所攜帶的辣椒水罐異常，在排空測試時不慎噴灑波及現場民眾，也讓警方形象大受衝擊。

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由於第六分局轄區涵蓋七期、逢甲夜市商圈，以及台中市政府、台中市議會等重要政經核心，被視為台中「天下第一大分局」，加上大型政治活動、重要勤務幾乎都集中於此，任何維安疏失都容易被放大檢視。

新任分局長鍾承志資歷完整，歷練橫跨督察、交通與基層實戰，他畢業於中央警官學校58期，並取得國立台北大學犯罪學研究所碩士學位，曾歷任基隆市警察局督察長、台中市警局督察、交通警察大隊大隊長，以及第一、第二分局分局長，對警紀維護與危機處理相當熟稔。

警界人士指出，第六分局雖被稱為「火藥庫」，卻也是重要升官跳板，能否穩住局勢、重建維安紀律，將直接影響未來警界布局，隨著鍾承志轉任，第六分局進入新局，而原第二分局長職缺，則由保二總隊大隊長王國峯接任，兩人將於明（8日）布達交任後正式上任。

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