執行沒入15犬隻被打！彰化動防所女職員驗傷 縣府提告追究到底

彰化縣副縣長周傑（左）、動防所所長董孟治（右）今天代表縣長王惠美，前往醫院探視執行公務被打的女職員。（縣府提供）

彰化縣動物防疫所1名黃姓女職員，今天執行動物保護案件公務時，遭張姓飼主兒子惡意攻擊受偒，被攻擊的黃女隨後前往醫院驗傷，警方當場將涉嫌施暴的男子依現行犯逮捕，偵訊後男子被依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。動防所不捨同仁公務受傷，副縣長周傑今代表縣長王惠美前往醫院探視，將透過司法程序追究到底，不容公權力被挑戰。

動防所表示，由於張姓飼主長期飼養環境不佳，限期改善後仍未改善，今天依法執行犬隻沒入作業，現場共計捕捉15隻犬隻，其中包含1隻幼犬及1隻柴犬。

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不料，執行過程中，動防所人員製作訪談紀錄時，飼主兒子突然趕抵現場，情緒激動，對執法人員大聲咆哮，並突然攻擊正在錄影蒐證的黃姓同仁，造成該員右肩受傷，同時毀損現場公物。

動防所指出，當時原協助執勤的警力，由於另有勤務先行離開，同仁被毆後，動防所立即再次通報警方到場，並依現行犯逮捕帶回製作筆錄。

動防所強調，同仁長期執行動物保護勤務，面對高風險及高壓力環境，也常遭遇情緒激烈對抗，還是持續堅守職責，依法保障動物福利及維護公共安全，後續會全力支持同仁人身安全維護，走相關司法程序，依法追究責任，捍衛第一線執法人員執勤安全。

動防所限期要求飼主改善環境，飼主不從，逾期執行犬隻沒入勤務。（縣府提供）

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