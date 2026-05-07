視訊看到親友當心有詐！中檢示警Deepfake伎倆 「防詐暗號」不可少

台中地檢署主任檢察官陳信郎（圖中間）到廣播電台接受專訪宣導常見詐騙類型。（中檢提供）

詐騙手法日新月異，從假投資、假冒公務員，到AI深偽變臉詐騙，讓不少民眾一不小心就掉入陷阱，台中地檢署主任檢察官陳信郎及張聖傳，近日分別接受廣播電台專訪，針對近期高發的詐騙案件進行解析，希望藉此讓更多民眾了解詐騙集團慣用手法，提升識詐、防詐與即時求助能力。

陳信郎指出，目前最常見、危害也最嚴重的就是「假投資詐欺」，詐騙集團經常在社群平台投放投資廣告，甚至冒用名人名義，吸引民眾加入所謂「內線群組」或「秘密獲利社團」，再以專人代操、穩定獲利、保證翻倍等話術，誘導下載假的投資APP。

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不少被害人初期確實能看到小額獲利，誤以為真的賺到錢，便持續加碼投入大筆資金，直到準備提領時，對方卻以稅金、保證金、帳戶凍結或系統異常等理由拖延，最後整個群組人間蒸發，讓人血本無歸，此外，詐團常謊稱民眾涉及洗錢案件、帳戶遭盜用要求操作ATM、網銀，甚至交出金融卡與存摺，但真正的公務機關絕不會透過電話，要求轉帳或交付現金，民眾一聽到這類說法就該立刻警覺。

張聖傳則特別提醒，AI深偽技術（Deepfake）已成為新型詐騙工具，歹徒可能盜用社群平台上的照片、影片與聲音，模仿親友視訊求助，聲稱急需用錢，令人防不勝防，建議家人之間可事先約定「防詐暗號」，若接到可疑視訊，也可要求對方即時做出指定動作，例如揮手、摸臉，以觀察影像有無不自然或破綻，切勿因畫面出現熟悉面孔，即降低警覺。

台中地檢署主任檢察官張聖傳（圖左）到廣播電台接受專訪宣導常見詐騙類型。（中檢提供）

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