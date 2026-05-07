端UU悼念鄭詠心遭砲轟 桃園女警認「為了流量」：餒餒的原罪......

桃園洪姓女警悼念鄭詠心，PO出自己將胸部放在桌上吃大福的影片被砲轟。（圖翻攝自Threads、IG）

休假期間騎車遭撞身亡的台南女警鄭詠心，本月5日告別式有不少警界同仁在網上發文悼念，但一名桃園洪姓女警的貼文卻引來網友砲轟，原因是她PO出將胸部「放」在桌上吃甜點的影片，挨轟圖文不符、消費亡者。後續洪姓女警刪除原貼文，並發聲稱自己並沒有要消費亡者的意思。

洪姓女警5日在Threads上發文悼念鄭詠心，宣稱雖然沒有和對方共事過，但得知其從警經歷和噩耗後相當難過。不過洪女PO出的影片卻是自己吃著大福，將胸部「放」在桌上。該貼文一曝光就引發熱議，不少網友抨擊洪女刻意曬身材，悼念文只是在蹭流量、消費亡者。眼看輿論延燒，洪女隨即將貼文刪除。

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後續有其他人在洪女的其他貼文留言鼓勵，要洪女別理會酸民。洪女則貼出先前有其他粉絲在她主頁提到這件事的截圖表示，「我還原一下真相，是網友提到這件事，而且是很多網友希望我幫忙提及祂的生平，而且我也跟他們說，這會被說是在蹭。」

她接著說說：「但後來發現，大家真的都只關心她是否冥婚，我也就寫了貼文，配合貼文內容後來買的大福拍了影片，用文字紀念。拍影片是因為我吃播才有流量，你總不可能配合反詐騙影片吧，旨在讓人們注意到她的全貌。」洪女最後還苦笑：「奶奶（餒餒）的原罪很深。」

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洪女解釋自己發文的原因。（圖翻攝自Threads）

洪女苦笑說「奶奶的原罪很深」。（圖翻攝自Threads）

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