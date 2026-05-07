愛爾麗爆針孔偷拍 網紅「黑心律師」：被害人絕對要提告、給壞人教訓

女客PO文指控愛爾麗連鎖醫美新北板橋店，診間設有疑似針孔裝置。（翻攝自Threads）

連鎖醫美集團「愛爾麗」近日被控，在店內裝有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭，引發偷拍風波。對此，網紅黑心律師呼籲被害人，「絕對要提告，給壞人教訓，並且讓壞人失去很多錢，絕對不能讓壞人省下很多錢」。

黑心律師在臉書發文表示，「據了解，有部分主機已遭格式化」假設新聞寫的是真的，那就表示愛爾麗有錄影。若愛爾麗委任他，他會要愛爾麗立刻認罪，並開始主動與全部被害人聯絡，退費及賠償及和解。再將和解書影印給檢察官，爭取緩起訴。

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黑心律師指出，若被害人委任他，只要有錄影，無論有沒有看，無論有沒格式化，都已構成犯罪。更何況，若不想看，何必花錢裝這麼多台？何必讓電腦主機持續耗電這麼多年？來醫美消費的很多是美女，愛爾麗老闆要如何舉證自己多年來沒看過半次？

黑心律師說，原則上他會把重心放在「如何弄到最多錢？」，價格若談不攏，老娘就讓他坐牢關久一點。但若被害人是女強人或貴婦，當錢不再是錢，重心就變成「如何避免他緩起訴或緩刑？如何讓他坐牢？」。他直言，講白了就是「你很有錢是吧，老娘也很有錢，老娘願意花錢先讓你坐牢，等你出獄後，再花錢做其他能讓老娘開心的事」。

黑心律師提及，自己多年前也曾去愛爾麗打過雷射，「沒想到老闆竟是這種人，唉」。他向被害人喊話，「妳絕對要提告，給壞人教訓，並且讓壞人失去很多錢，絕對不能讓壞人省下很多錢」，他提醒，若不委任律師，也可自到自家附近的派出所提告，由警方協助製作筆錄。

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