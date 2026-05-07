北檢選舉「查賄列車」啟動 嚴查賄選、斬賭盤、防假訊息、阻介選

為強化115年地方公職人員選舉查察作為，台北地檢署今啟動「查賄列車」。左起為新店分局長陳建龍、新北警局督察長宣介慈、新北市警局長方仰寧、北檢檢察長王俊力、李仲仁主任檢察官、郭進昌主任檢察官、檢察官高肇佑及李明哲。（台北地檢署提供）

為強化115年地方公職人員選舉查察作為，台北地檢署今啟動「查賄列車」，檢察長王俊力會中提示今年選舉查察四大重點，包括嚴查賄選與暴力、打擊選舉賭盤、防堵假訊息及阻絕境外勢力介選，並強調查賄與反賄宣導並重，透過執法與宣導並行維護乾淨選風。

本次座談中，北檢也就近年查賄重點與偵辦經驗進行分享，並針對現金賄選、餐會旅遊、物資發放及服務型賄選等傳統態樣，以及透過網路社群散布假訊息、深偽影音等新興手法，提出具體查緝方向，以強化第一線員警偵查能量。

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新店警分局則表示，已整合情資蒐報、科技偵查、金流分析及跨機關合作等多元策略，透過精準布雷與快速反應機制，提升查賄制暴效能，同時強化防制暴力介選及境外勢力滲透。

座談會由新北市警察局長方仰寧率相關業務主管，以及新店分局轄內26個分駐派出所主管共同與會，會中由新店分局進行轄區選情分析及查察工作概況報告，並由檢察官高肇佑分享實務查賄經驗與執行技巧，雙方也針對第一線執勤可能遭遇問題進行意見交換。

王俊力會中並提示今年選舉查察四大重點，包括嚴查賄選與暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾及阻絕境外勢力介選，強調「查賄與反賄宣導並重」，透過強力執法與宣導並行，降低違法誘因、維護乾淨選風。

座談會由新北市警察局長方仰寧率相關業務主管，以及新店分局轄內26個分駐派出所主管共同與會。（台北地檢署提供）

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