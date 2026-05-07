「更生保護文物展」5/12台灣民俗館揭幕 見證社會安全網演進

法務部常務次長馮成致詞表示，更生保護制度已與社福體系整合成完整社會安全網，協助更生人復歸社會，期盼投入支持。（記者劉詠韻攝）

更生保護會本月12日將於台灣民俗文物館舉辦「更生保護文物展」，透過文獻史料、影像紀錄與實體市集，呈現更生保護制度發展歷程及協助更生人復歸社會的具體成果。法務部常務次長馮成致詞表示，更生保護制度已與社福體系整合成完整社會安全網，持續協助更生人回歸社會，呼籲各界共同投入支持。

更生保護會表示，本次展覽結合文物展示、歷史資料及市集活動，分為「懷舊」、「高光時刻」、「豐碩果實」及「共融」4大展區，內容涵蓋制度沿革、服務案例及推動成果，提供民眾更全面了解更生保護制度運作的機會。

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展覽主軸則以安置收容及創業貸款2大核心業務為主，呈現協助更生人穩定居住與就業的成果。透過士林分會主委謝禎煥及台南分會主委宋俊明的影像導覽，以貼近生活的敘事方式，呈現更生人從無處安身到逐步穩定生活、從資源不足到成功創業的歷程，讓社會大眾更直觀理解制度運作。

更生保護會董事長張斗輝指出，將持續透過公私協力建構支持網絡，強化更生人復歸過程中的協助機制，並因應失聯及再犯風險，結合跨機關資源與在地網絡，朝降低再犯率、減少失聯率及提升服務品質3大方向推進。

更生藝術家善純也將於開幕日於市集展售文創小物。主辦單位表示，善純過去曾因毒品問題反覆沉淪，後於監所學習書法與漆藝，逐步走向創作之路，並將參與今年更生美展，透過藝術與社會對話，展現自我重建歷程。

更生保護會本月12日將於台灣民俗文物館舉辦「更生保護文物展」，結合文物展示、歷史資料及市集活動。（記者吳昇儒攝）

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