台中通訊行突竄火煙女員工衝頂樓求救 驚險脫困畫面曝

台中市西區一間通訊行7日下午突然傳出火警，消防人員趕往灌救。（民眾提供）

台中市西區一間通訊行7日下午突然傳出火警，整棟透天厝黑煙直竄，當時一名40多歲女員工受困屋內，眼見濃煙迅速蔓延，只能一路往頂樓逃生等待救援，驚險畫面讓附近民眾捏了一把冷汗，所幸消防人員火速趕抵，成功協助她安全脫困，並未造成傷亡。

台中市消防局今天下午2時10分接獲報案，西區柳川東路二段一棟4樓透天厝發生火警，現場傳出有人受困，立即派遣第七大隊及信義等5個單位，出動各式消防車15輛、消防人員31名前往搶救，並由副大隊長葉至峰擔任現場指揮官。

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消防人員於下午2時18分抵達時，建物外觀已不斷冒出濃濃黑煙，火勢雖集中在1樓，但煙霧迅速往上竄，受困女子當時已逃往4樓頂樓避難，她事後表示，火警發生時自己正在2樓，先是聞到異味，接著發現樓下全是濃煙，根本無法直接離開，只能趕緊往上跑求救。

消防人員立即入內搶救，火勢在下午2時22分控制，並於2時31分完全撲滅，所幸女員工最終平安脫困、身體無礙，也不需送醫，初步調查，起火點疑似位於1樓，燃燒面積約1平方公尺，初步研判，疑是無線電電池起火引燃，但確切原因仍待火災調查人員進一步釐清。

女員工一度受困頂樓，所幸平安脫困。（民眾提供）

初步研判疑是無線電電池起火引燃。（民眾提供）

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