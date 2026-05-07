為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中通訊行突竄火煙女員工衝頂樓求救 驚險脫困畫面曝

    2026/05/07 17:21 記者許國楨／台中報導
    台中市西區一間通訊行7日下午突然傳出火警，消防人員趕往灌救。（民眾提供）

    台中市西區一間通訊行7日下午突然傳出火警，消防人員趕往灌救。（民眾提供）

    台中市西區一間通訊行7日下午突然傳出火警，整棟透天厝黑煙直竄，當時一名40多歲女員工受困屋內，眼見濃煙迅速蔓延，只能一路往頂樓逃生等待救援，驚險畫面讓附近民眾捏了一把冷汗，所幸消防人員火速趕抵，成功協助她安全脫困，並未造成傷亡。

    台中市消防局今天下午2時10分接獲報案，西區柳川東路二段一棟4樓透天厝發生火警，現場傳出有人受困，立即派遣第七大隊及信義等5個單位，出動各式消防車15輛、消防人員31名前往搶救，並由副大隊長葉至峰擔任現場指揮官。

    消防人員於下午2時18分抵達時，建物外觀已不斷冒出濃濃黑煙，火勢雖集中在1樓，但煙霧迅速往上竄，受困女子當時已逃往4樓頂樓避難，她事後表示，火警發生時自己正在2樓，先是聞到異味，接著發現樓下全是濃煙，根本無法直接離開，只能趕緊往上跑求救。

    消防人員立即入內搶救，火勢在下午2時22分控制，並於2時31分完全撲滅，所幸女員工最終平安脫困、身體無礙，也不需送醫，初步調查，起火點疑似位於1樓，燃燒面積約1平方公尺，初步研判，疑是無線電電池起火引燃，但確切原因仍待火災調查人員進一步釐清。

    女員工一度受困頂樓，所幸平安脫困。（民眾提供）

    女員工一度受困頂樓，所幸平安脫困。（民眾提供）

    初步研判疑是無線電電池起火引燃。（民眾提供）

    初步研判疑是無線電電池起火引燃。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播