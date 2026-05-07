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    LINE「穩賺不賠」又來了！​女險賠百萬積蓄 同板橋警活逮車手

    2026/05/07 17:20 記者徐聖倫／新北報導
    車手鄭男遭警方壓制逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    車手鄭男遭警方壓制逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    ​詐騙老哏「穩賺不賠」又現蹤！謝姓女子前日遭通訊軟體上的不明網友誘導投資，險些賠上百萬積蓄。新北市板橋警分局接獲報案後，隨即派員於面交地點埋伏，趁著鄭姓車手現身取款時一擁而上，當場將人逮捕，並成功查扣120萬元現鈔。

    警方調查，謝女日前在LINE上結識暱稱為「知意」的網友，對方不斷以高勝率投資等話術洗腦，誘騙謝女下載名為「LB承兌幣交易平台」的App進行儲值。謝女起初雖心動，但事後越想越不對勁，驚覺可能遇上詐騙，隨即報警求助。

    ​板橋警分局沙崙派出所所長陳琨翔獲報後，立即與被害人合作展開誘捕行動。前日警方於樹林區樹新路一帶部署警力，就在車手鄭男假冒「投資專員」現身準備收錢時，見時機成熟，埋伏警力一擁而上，鄭嫌面對突如其來的陣仗當場傻眼，只能乖乖就範。

    警方於現場查扣現金120萬元、手機、耳機等證物，並將鄭男帶回。鄭男供稱自己是受僱於人，其他的他一概不知，警詢後依詐欺罪、違反洗錢防制法等罪嫌，將鄭男移送法辦。警方呼籲，投資應透過正當管道，標榜高報酬者必有詐，切勿輕信不明資訊。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方扣回120萬元現鈔。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回120萬元現鈔。（記者徐聖倫翻攝）

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