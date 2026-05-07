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    愛爾麗旗下月子中心也裝針孔？ 官方急發公告回應！

    2026/05/07 19:47 即時新聞／綜合報導
    愛兒麗產後護理之家發布公告。（圖翻攝自愛爾麗產後護理之家）

    愛兒麗產後護理之家發布公告。（圖翻攝自愛爾麗產後護理之家）

    知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出診間偷拍醜聞，外界擔憂集團旗下的月子中心也有裝設針孔。對此，愛兒麗產後護理之家今天（7日）發布聲明澄清，強調環境安全無虞。

    愛兒麗產後護理之家今透過官網發公告，「針對近日媒體報導同集團醫美診所之相關新聞，愛兒麗產後護理之家深知產婦及家長對隱私安全的高度期待。為確保每位居住者安心休養，特此說明本機構之管理現況與具體作為。」

    「首先，6日下午，台中市衛生局、警察局、法務局及消防局已到台中館完成實地查檢，本機構空間設施符合法規，無違規監控設備。台北館的部分，本機構定期提供北市衛生局『公共場所防止針孔攝影偵測結果紀錄表』。目前已完成公共空間自主檢查，且客房已會同入住產婦檢查完畢，確認安全無虞。」

    「第二，私密空間絕對零監控。本機構自籌備起即嚴禁在產婦房間、哺乳室、更衣區及浴廁設置任何監控設備。館內公共區域之監控均嚴格符合規範，用途僅限於出入防護與公共安全維護。本機構也完成全機構公共空間自主清查，並由工作人員陪同產婦本人針對房間內部完成雙重複核。」

    「第三，建議定期巡檢機制。我們已將『防針孔監控』正式納入每日標準作業程序。現場主管定時針對天花板、偵煙器等敏感設備進行深度查驗，並由專人於新入住產婦會同檢測內部空間，確保隱私無虞。」

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