夜衝合歡山？機車騎士下山恍神 自撞明隧道柱子掛彩

黃姓騎士撞上明隧道的柱子。（圖擷自「cts._0711」Threads影片）

目前為合歡山高山杜鵑花季，有機車騎士疑夜遊合歡山，清晨下山行經台14線人止關一號明隧道，恍神騎到對向車道，直接撞明隧道的柱子，車倒人傷，所幸僅擦挫傷，仁愛警方表示，該騎士酒測值0，肇事原因待釐清。

「cts._0711」網友以「這裡不能睡覺」為題，在Threads放上一段影片，影片中的男騎士2日清晨6時多，從台14線霧社往埔里方向騎乘，騎進人止關一號明隧道後，貼近該網友的車屁股，不久即偏離車道，騎往對向車道，直到撞上隧道柱，人車倒地。

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該影片引用或分享有近2700次，多名網友留言回應「一看就是累了，恍神閉眼睡著了！」、「昨晚沒睡飽又早起騎車，要不就是夜衝合歡山沒睡！」、「疲勞駕駛就別出來害人了！」，有當天前往救護的消防人員則說「騎士沒事，小擦傷無送醫，幸好對向沒有車。老話一句，請勿疲勞駕駛，累了找地方休息一下！」。

仁愛警方表示，該事故發生在2日（週六）清晨近7時，黃姓騎士騎到台14線73.5K處，即人止關一號明隧道內，不慎自撞隧道，駕駛有擦挫傷，酒測值為0，相關肇事原因有待調查釐清。呼籲用路人，山區道路蜿蜒，開車或騎車前往山區，應避免疲勞駕駛，以確保行車安全。

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