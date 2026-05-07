綠燈不走太詭異！駕駛露餡起出喪屍煙彈 台中警防止毒駕肇禍

台中市三分局副分局長鄭又銘（左）近日受邀上警廣節目，針對社會關注的交通議題進行說明。（警方提供）

台中市南區街頭近日出現驚險一幕，一輛轎車停在路口中央，明明號誌已轉為綠燈，駕駛卻遲遲沒有起步，後方車流一度受阻，巡邏員警察覺情況不尋常，立即上前查看，結果意外查獲一起毒駕案件，及時阻止可能發生的重大交通事故，而這也是轄區分局今年截至目前查獲的第七件。

事發在南區興大路與台中路口，當天下午2時許，警方巡邏經過時，發現一輛轎車停在車陣中一動也不動，綠燈亮起後仍毫無反應，與一般駕駛行為明顯不同，員警靠近查看時，發現30歲郭姓駕駛神情恍惚、眼神飄忽，說話反應也明顯異常，立即提高警覺。

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警方進一步盤查，赫然在車內發現二級毒品咖啡包3包，以及含有依托咪酯成分的電子煙彈，經現場檢測結果呈毒品陽性反應，確認郭男毒駕，隨即依法將人帶回偵辦，並查扣相關證物。三分局副分局長鄭又銘近日受邀上警察廣播電台節目，針對社會關注的交通議題進行說明，同時舉出上述案例。

他指出，「毒駕」會導致駕駛人產生幻覺、反應遲緩，甚至短暫失去記憶，危險程度不亞於酒駕，且更難預測。目前交通安全三大隱憂，包括毒駕、酒駕以及改裝噪音車，其中毒駕案件尤其令人憂心，去年轄區共查獲28件毒駕案件，今年截至目前已查獲7件；酒駕案件則已接近99件。

此外，深夜常見的改裝噪音車同樣引發民怨，該分局統計，今年已通報疑似噪音車超過1500輛，並持續結合環保局及監理機關進行聯合稽查，盼從源頭管理改善問題。

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