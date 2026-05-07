為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄國中少年離家 警迅速找回化解家庭衝突

    2026/05/07 16:39 記者黃良傑／高雄報導
    高雄少年離家出走，少年警察隊急尋帶他返家。（警方提供）

    高雄少年離家出走，少年警察隊急尋帶他返家。（警方提供）

    高雄國中少年「小高」（化名）熱衷宮廟活動，因廟會結束返家，因手機問題與大伯起口角，一時情緒激動，憤而離家，因手機內並無安裝SIM卡，阿公發現孫子徹夜未歸，擔心正值叛逆期的孫子發生意外，心急如焚向警方報案求助。

    少年警察隊獲報後，立刻成立專案小組協尋，得知小高自幼由祖父隔代教養，雙親長期不在身邊，平日手機內並未安裝SIM卡，上網多向友人借用熱點，考量他在外的安危，警方多次聯繫小高平時往來的友人，並前往經常出入的場所地毯式的訪查。

    少年隊員警最終在友人的家中尋獲，員警還化身心靈導師，陪伴小高面對升學的迷惘，以及求職工作提供務實的規劃，除分析高中學制與技職教育的未來就業選擇，引導他將抬轎的熱情，轉化為對人生規劃的動力。

    經員警哥哥們的循循善誘開導，小高終於體會祖父苦心，放下心中芥蒂，答應返家好好生活。

    少年隊表示，家長在管教時，應採取預先約定、漸進式限制，而非在情緒當頭採取斷然手段，避免孩子因衝動而選擇極端的逃避方式，造成不必要的遺憾，少年警察隊提供諮詢專線 （07-395-4648），共同守護少年成長之路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播