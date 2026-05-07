高雄國中少年離家 警迅速找回化解家庭衝突

高雄少年離家出走，少年警察隊急尋帶他返家。（警方提供）

高雄國中少年「小高」（化名）熱衷宮廟活動，因廟會結束返家，因手機問題與大伯起口角，一時情緒激動，憤而離家，因手機內並無安裝SIM卡，阿公發現孫子徹夜未歸，擔心正值叛逆期的孫子發生意外，心急如焚向警方報案求助。

少年警察隊獲報後，立刻成立專案小組協尋，得知小高自幼由祖父隔代教養，雙親長期不在身邊，平日手機內並未安裝SIM卡，上網多向友人借用熱點，考量他在外的安危，警方多次聯繫小高平時往來的友人，並前往經常出入的場所地毯式的訪查。

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少年隊員警最終在友人的家中尋獲，員警還化身心靈導師，陪伴小高面對升學的迷惘，以及求職工作提供務實的規劃，除分析高中學制與技職教育的未來就業選擇，引導他將抬轎的熱情，轉化為對人生規劃的動力。

經員警哥哥們的循循善誘開導，小高終於體會祖父苦心，放下心中芥蒂，答應返家好好生活。

少年隊表示，家長在管教時，應採取預先約定、漸進式限制，而非在情緒當頭採取斷然手段，避免孩子因衝動而選擇極端的逃避方式，造成不必要的遺憾，少年警察隊提供諮詢專線 （07-395-4648），共同守護少年成長之路。

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