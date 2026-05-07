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    北港迎媽祖變調！前立委曾蔡美佐住家被砸 白衣人開打喊打呼死

    2026/05/07 17:02 記者李文德／雲林報導
    前立委曾蔡美佐住家遭數十名白衣男子闖入毆打，警方目前以拘提涉案10人。（擷取網路社群「黑色豪門企業」）

    前立委曾蔡美佐住家遭數十名白衣男子闖入毆打，警方目前以拘提涉案10人。（擷取網路社群「黑色豪門企業」）

    國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」5月5、6日登場，不過，今（7日）凌晨傳出前立委、前朝天宮董事長曾蔡美佐住家遭數十名白衣男子闖入，見人就打，曾蔡美佐和兒子曾維斌等6人受傷。警方說，已拘提涉案10人，將依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。

    網路社群平台「黑色豪門企業」今天下午上傳一段影片，數十名白衣男子在曾蔡美佐住家前叫囂，甚至能聽到敲打聲，還隱約可聽見「打呼死」的呼喊聲，更有男子拿橘色三角錐往住家內丟，場面火爆。

    曾蔡美佐接受媒體電訪時說，凌晨4點左右，與兒子曾維斌共6名親友在住家等候千里眼、順風耳將軍隊伍抵達，數十名白衣男子進入住家，大喊「曾蔡美佐」，她聽到後先站起來看，結果白衣男子先毆打曾維斌，還作勢要打她，更揚言「打呼死」，她也被白衣男拉起重摔在地。

    曾蔡美佐說，完全不清楚為何這群男子要到住家打人，她已80多歲了，最近都在台北，前3天才因媽祖遶境回雲林，這場混亂導致她骨椎疑似骨裂，原本醫生說要開刀，但她年歲已長，希望灌骨漿就好，相關案件就讓警方好好處理。

    曾維斌說，住家交通錐、花盆都被當成武器，他仔細觀察，白衣男們先是徒手毆打，再拿出棍棒，共兩波攻勢，初判共有50名男子滋事，認不出對方到底是誰，請警方趕緊處理。

    據了解，雙方疑似先前有恩怨，白衣男子方酒後壯膽滋事。北港警分局說，警方已拘提主嫌及相關犯嫌等10人到案，全案將依聚眾鬥毆、傷害及違反組織犯罪防制條例等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。

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