獨家》才涉牛奶針命案！回春名醫吳紹琥佯稱「萊佳集團」騙客 糗遇蒐證暗樁

「回春名醫」吳紹琥捲牛奶針命案，先前以200萬交保後，如今又因共同犯詐欺取財未遂被判刑。（資料照，記者王定傳攝）

因幫「車模界林志玲」蔡語芯施打牛奶針，捲入過失致死的台北知名醫美診所「法瑞診所」負責人吳紹琥（回春名醫），對外佯稱和知名醫美「萊佳集團」有合作關係，並以此招攬客人施打療程涉詐欺。不料，招攬的客人竟是萊佳為蒐證派來的「暗樁」。高雄地院近日依共同犯詐欺取財未遂罪，判吳紹琥4月徒刑，得易科罰金。

台北知名醫美診所「法瑞診所」負責人吳紹琥，去年才因幫「車模界林志玲」蔡語芯施打牛奶針捲入過失致死，訊後以200萬元交保。不料吳紹琥另涉一起詐欺案被判刑。

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事件源於，法瑞診所的業務潘曄蓉，在2023年10月26日以LINE聯繫陳姓女子及劉姓女子，謊稱法瑞診所的醫師群，都是萊佳集團，並向陳、劉2人收取6萬5000元後，由吳紹琥親自上陣，替2人施打昂貴的鳳凰電波療程。

診療當天，吳紹琥不忘佯裝與萊佳集團合作，向2人謊稱「不一定會在萊佳做（指療程），我們那邊有兩家診所」企圖延續謊言。孰料，陳、劉根本就是萊佳集團的職員，前來進行療程本就是為蒐證而來，後續由陳、劉向高雄市警局鼓山分局報案，高雄地檢署偵結起訴。

偵訊過程中，吳紹琥向檢察官表示，這種說法是一種行銷手法，也是他們跟客人聊天的方式。對此，法官認為，吳紹琥知悉此番說法，是在攀附萊佳診所聲譽，甚至還不諱言此屬廣告不實，並認為其手法已經足使一般人誤信，其等同為萊佳診所人員。

法官審酌，吳紹琥、潘曄蓉均不思循誠信方式經營醫療業務，竟積極傳遞不實說詞誘使患者與錯誤對象購買療程，所為實屬不該，且從頭到尾皆否認犯行，判處吳4月有期徒刑、潘3月有期徒刑，均得易科罰金，可上訴，並沒收其犯罪所得。

另外，檢方起訴範圍，還包含吳、潘明知本案設備未經過原廠認證，仍以該等未經認證設備替陳、劉施打鳳凰電波，但法官表示，儀器難以從外觀精準判斷是否為贗品，且被告所用儀器，是向他人以合理租金租用，並未低於市場行情，難認其主觀上明知儀器為原廠正貨。而此部分若成立犯罪，與前述論罪科刑屬一罪關係，故不另為無罪諭知。

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