謝金燕切割！愛爾麗粉專大頭貼換成她 新「代言人」身分曝

愛爾麗粉專更換大頭貼、封面照片。（取自愛爾麗診所粉專）

知名連鎖醫美診所「愛爾麗」爆出針孔偷拍大醜聞，代言人女星謝金燕緊急切割，經紀公司要求愛爾麗集團全面停止使用謝金燕之肖像及名義。昨日下午，愛爾麗臉書粉專大頭貼、封面照已經緊急下架謝金燕照片，並換成一名AI生成美女。

「愛爾麗」爆出診間偷拍醜聞，謝金燕昨日在IG限時動態發文表示：「我 謝金燕 和大家一樣無法接受任何侵害身體自主權與隱私權的行為。醫療與美學場域，本應讓人安心與尊重，而非帶來恐懼。每一個人的身體與隱私，都不該被監視、被記錄。隱私是底線！等待調查、等待真相早日水落石出，讓相關責任人承擔應有的責任，願傷害止於此！」

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此外，她的經紀公司隨後也發表聲明，表示第一時間已經要求愛爾麗集團全面停止使用公司藝人謝金燕之肖像及名義進行任何宣傳。「這是對所有消費者的基本尊重。」

今有網友發現，有11萬人追蹤的粉專「愛爾麗診所」，昨日已經悄悄更換了大頭貼與封面照片，將謝金燕照片下架後，換上一名AI美女圖片。

愛爾麗粉專更換大頭貼、封面照片。（取自愛爾麗診所粉專）

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