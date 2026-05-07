欠稅新北科技公司老闆暗自處分資產 管收一夜速繳千萬

執行人員將李男（左）送交管收所執行管收。（新北分署提供）

新北市林口區40多歲的李姓男子，遭追補稅捐及罰鍰共計2222萬餘元；行政執行署新北分署查出李男涉隱匿及處分公司資產，於今年5月5日向新北地院聲請管收獲准，李男在管收翌日隨即由委由家屬繳納1000萬元，餘額辦理分期繳納並提供不動產作擔保，新北分署依法予以釋放。

新北分署調查，李男所設立的科技公司在2014年至2015年間，無實際交易卻虛報進項，並開立不實發票牟利，經財政部北區國稅局新莊稽徵所查獲，補徵營業稅及營利事業所得稅並課處罰鍰，該公司提起復查遭駁回確定後，國稅局陸續於2023年底移送執行。新北分署受理後，雖扣押公司存款，卻僅受償22萬餘元，且發現公司名下已無其他可供執行的財產。

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行政執行官深入調查追蹤資產流向，發現李男於公司欠稅期間，竟將公司存款轉帳至其個人及配偶帳戶，金額合計高達752萬餘元，並提領公司現金合計達564萬餘元，且更多次以大額現金匯款至其他公司帳戶，金額共計1310萬餘元，還處分公司名下3部車輛，車輛價值合計達252萬餘元，相關款項均未用於清償稅款。

新北分署多次通知李男到場，李男雖出面卻辯稱未實質參與公司運作，對資產流向推諉卸責，且無法提出具體可行的清償計畫。新北分署於5月5日詢問後，認李男符合管收要件，當場予以留置，並向法院聲請管收。

法官審理後認定李男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，裁准管收。李男在管收所待了一夜後，6日隨即委請配偶至分署先行繳納1000萬元，餘款辦理3年分期，每月繳納34萬元，並提供其名下位於林口區不動產設定抵押權予國稅局作為擔保，新北分署於收受款項及辦妥分期繳納程序後，當日辦理釋放。

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