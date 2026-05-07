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    確定入獄！向光電業者索賄400萬 雲林縣議員林哲凌判刑10年4月定讞

    2026/05/07 16:47 記者張文川／台北報導
    現任無黨籍雲林縣議員林哲凌。（資料照）

    現任無黨籍雲林縣議員林哲凌。（資料照）

    現任無黨籍雲林縣議員林哲凌7年前擔任口湖鄉長時，為了協助太陽能案場順利取得建照與施工，利用職務上核發建照、批准動工的權力，向光電廠商海神公司索賄400萬元，另犯偽造顧問合約、開立不實發票，二審高等法院台南分院去年6月維持一審判決，依不違背職務收賄罪將他判刑10年、褫奪公權8年，另依違反商業會計法判可易科罰金的4月徒刑，追徵沒收400萬元賄款；最高法院今駁回林哲凌上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

    林哲凌曾任2屆口湖鄉長、3任縣議員，2022年參選第20屆縣議員，因涉本件收賄案而落選，但當選的無黨籍縣議員蕭慧敏因為賄選，被法院判當選無效確定而被解職，林哲凌於2024年1月4遞補就任縣議員，如今光電收賄案有罪定讞，也將解職。

    判決指出，海神光能公司於口湖鄉規劃「漁電共生」的水產養殖設施結合太陽能光電系統的案場，委託黃姓土地開發業者取得土地使用權，但須口湖鄉公所發給建照，並經核准才能開工興建室內養殖設施，竣工後也須口湖鄉核發使用執照。

    時任口湖鄉長林哲凌利用職務之便，透過黃女向廠商表達索賄500萬元，經討價還價，喬到實拿400萬元賄款，鄉公所也依雙方約定於2020年8月24日核發建照，9月10日批准開工。

    雲林地方法院審理後認定，林男雖否認收賄犯行、辯稱是土地開發分潤，但實際上確實以職位之便影響建照與開工核准程序，並無合法報酬依據，構成不違背職務收賄罪，量處10年有期徒刑。

    林男上訴，二審台南高分院認為林哲凌身為地方鄉長，應以鄉里福祉為依歸，卻利用權勢向企業索賄，廠商為求工程順利，無奈給付賄款，林的行為不僅破壞人民對國家機關的信賴，也嚴重損害國家公信與廠商經營秩序，還影響公共建設品質。

    二審審酌林犯後否認犯行，態度欠佳，一審量刑並無不當，駁回上訴，仍判10年徒刑、褫奪公權8年，商會法維持4月刑，並追徵或沒收未扣案的400萬元賄款。

    林上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞，林確定將解職入獄。

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