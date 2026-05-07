「分享懷孕喜悅」免費送80支iPhone17？台中12歲童險噴3萬

詐騙集團以「分享懷孕喜悅」免費送iPhone17行騙。（民眾提供）

「你準備被騙了！」台中一名12歲男童前天拿著金融卡到超商提款，準備匯出「免費送手機」的3萬元保證金，所幸超商店員察覺異狀立即報警，警方到場查看手機對話後，當場揭穿這是一場典型「假贈品、真詐財」騙局，成功阻止男童匯款，及時保住辛苦存下的零用錢。

台中市第六分局協和派出所當天接獲轄內超商通報，指店內有未成年兒童疑似提領大筆現金，情況有異，員警趕抵現場時，發現男童剛操作完ATM，手上還拿著提領出的現金，神情相當專注，似乎急著準備進行下一步匯款程序。

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警方上前關心男童透露，自己是在社群平台Threads上看到一篇貼文，內容是一對夫妻聲稱「努力4年終於懷孕」，為了分享喜悅，決定免費送出80支「iPhone 17 Pro Max」，只要按讚、追蹤即可參加，還強調「真實有效、已送出多支」，但須先支付3萬元作為「保證金」，並承諾交付手機後全額退還。

警方進一步檢視相關對話內容，確認為常見「假贈品、真詐財」手法，隨即向男童說明詐騙流程與風險，成功勸阻其匯款念頭，並通知家長到場協助處理，及時避免財損發生；第六分局提醒，近期詐騙集團頻繁利用社群平台散布「免費送手機」、「限量贈送精品」等訊息，再以保證金、運費、驗證費等名義要求付款，民眾若遇到類似情況務必提高警覺，尤其青少年使用社群頻繁，更應多加留意。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方向男童說明「假贈品、真詐財」手法，及時阻詐。（民眾提供）

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