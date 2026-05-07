詐團攜手幣商洗泰達幣 還假拍交易影像做認證仍被逮

調查局指出，曾男（左）為了幫詐團洗錢，還會偽造交易畫面，作虛偽的kyc認證。（調查局提供）

男子曾鴻益於2018年成立加密貨幣門市，卻於2023年起與詐騙首腦徐培譯聯手洗錢。徐聯繫車手拿著贓款到曾的店內，假意合法購幣，並拍下影像偽造完成交易實名制，涉嫌洗錢金流高達20餘億元。調查局台北市調查處獲報後，報請台北地檢署指揮偵辦，近日偵結，曾男等人被依洗錢、偽造文書等罪起訴，調查局則於今日發布新聞。

台北市調處查出，曾鴻益設立鴻翰創意有限公司後，每月原先的交易額400多萬元，卻於2023年起與詐騙集團合作，每個月甚至飆高到1千萬元以上，隨即報請台北地檢署指揮偵辦。而鴻翰創意公司於2024年間，更因未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明，遭到金管會開罰。

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檢調深入追查發現，曾男與詐團合作，利用假買賣、虛偽完成交易實名制KYC（Know Your Customer）流程方式，擔任水房，兩年多來共幫忙洗走20多億元現金。

其手法則為，由徐姓首腦通知車手將贓款送至曾男門市，以一般民眾身分購買大批泰達幣，再將貨幣轉出；其中較為特別的是，曾男為了能細水長流，還會要車手們配合演出，虛偽完成交易實名制KYC（Know Your Customer）流程。

此外，有時車手帶的贓款不夠，曾男還會請員工幫忙拿保險櫃的現金幫忙湊數，拍下交易畫面供相關機關查驗；有時怕車手多次露臉會漏餡，會找來一些友人，幫忙做假KYC實名認證。

曾男更以申報虛偽大額通貨交易資料掩飾、隱匿贓款流向，甚至矇騙、誤導執法人員追查，再輾轉將泰達幣轉至多個錢包地址分散贓款。也是調查局破獲首例謊報大額虛擬通貨交易的詐團水房。

台北地檢署於4月27日依洗錢、偽造文書等罪，將曾男等人起訴。調查局台北市調查處則於今日發布新聞。

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