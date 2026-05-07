口水巾留血跡！嘉市保育員不當對待幼兒 6天3次卻是「初犯」

嘉市議員黃思婷出示遭不當對待嬰幼兒口水巾上留有血跡照片。（記者丁偉杰翻攝）

嘉義市議員黃思婷今天總質詢揭露，嘉市某私立托嬰中心一名托育人員涉嫌對多名嬰幼兒不當對待，市府社會處調查發現，該托育員在1個月內竟有6天出現3次不當對待行為，卻被認定為「初犯」，僅裁罰18萬元並限制3年不得任職，該機構前身為幼兒園問題重重，換名字經營托嬰中心，如今因管理不當僅挨罰6萬，根本無法讓家長接受。

市府社會處長李思賢回應，依中央現行法規，是否屬於「初犯」主要以過去是否有裁罰紀錄作為認定標準，該員仍屬初犯範圍，本案已裁罰該員最高額度18萬元，且公告其姓名，針對黃議員建議，會再向中央反映。

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李思賢也說，今年4月「兒童托育服務法」在立法院修法通過，修法後已要求托育中心設置監視器並保存影像，市府目前正向中央爭取經費，規劃建置托育「監管雲」系統，未來將要求托育機構上傳影像，以強化監督。

市長黃敏惠強調，兒虐零容忍，根本不應發生這樣的事情。她也認為目前罰則是不足的，從制度面公告托育員姓名讓父母親安心，也呼籲大家一同關注，避免遺憾事情再發生。

黃思婷說，涉案中心前身原為幼兒園，2016年起就曾因違反「幼兒教育及照顧法」遭裁罰，2019年至2022年間也陸續有違規紀錄，可說犯行累累，之後停業改名轉型為托嬰中心，去年被市府評鑑丙等，如今又再度爆出托育員不當對待嬰幼兒事件。

黃思婷說，3月下旬一名家長臨時送點心到托育中心時，從未完全拉上的窗簾縫隙，親眼目睹老師不當對待她的小孩；該家長形容，手裡還拿著點心要跟大家分享，卻看到小孩遭受粗暴對待，情何以堪？

市府3月23日接獲陳情後，要求園方調閱近1個月監視器畫面，後續調查發現，涉案托育員對多位嬰幼兒不當對待，包括11個月大嬰兒嘴角流血，甚至口水巾上還留有血跡、9個月嬰兒被粗暴甩放在床，腳受傷、9個月大胞胎幼兒手臂瘀青與抓痕。

黃思婷也要求市府落實，機構出現嬰幼兒遭不當對待問題時，轉介機制需完善，例如媒合轉介其他機構，孩子後續輔導機制配套方案需健全。

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受害家長向嘉市議員黃思婷投訴。（記者丁偉杰翻攝）

嘉市議員黃思婷（右）今天總質詢揭露某私立托嬰中心托育人員涉嫌對多名嬰幼兒不當對待。（記者丁偉杰攝）

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