九合一選舉即將登場 士林警與檢方剖析賄選手法

士林分局與士林地檢署檢察長王以文（右三）聯手剖析近年賄選樣態。（記者王冠仁翻攝）

今年底即將舉行115年地方公職人員選舉，北市警士林分局全面強化查察賄選及淨化選舉環境，士林分局攜手士林地檢署檢察長王以文，前往復興廣播電台錄製節目，在節目中針對近年賄選態樣、選舉賭盤及新興不法介選手法深入剖析，並向社會大眾宣示檢警聯手查賄制暴之決心。

王以文指出，隨著社會變遷，賄選手法已由傳統現金買票，演變為餐會、旅遊招待、禮品輸送，甚至透過數位支付、虛擬貨幣等方式，形式日趨隱蔽且多元。近十年在檢警調合作及民眾檢舉下，賄選查察雖具成效，但地方選舉仍因人際關係密切，存在請託、送禮等灰色地帶，加上選舉賭盤、境外勢力介入及假訊息操作等新興樣態，都已影響選舉的公平性。

請繼續往下閱讀...

士林分局長許城銘也說，士林分局已全面啟動選舉治安維護及查察賄選工作，並與檢方建立緊密合作機制，透過情資整合、即時通報、專案偵辦及科技偵查等多元作為，強化對可疑金流與人際網絡之掌握，落實「早期掌握、即時偵辦」目標。

警方將持續強化情資蒐報與分析能量，精準掌握不法動態，提升整體查緝效能。另針對選舉賭盤問題，已列為重點查緝項目，將持續蒐報情資並追查資金流向，從源頭阻斷不法資金介入，並提醒民眾切勿參與，以免觸法。

士林分局呼籲，民眾如發現疑似賄選、選舉賭盤或其他不法情事，應儘可能提供具體人、時、地、方式等資訊並妥善保存證據，可向警察機關、調查站或地檢署提出檢舉，或撥打檢舉專線0800-024-099（撥通後按4）。檢警對於檢舉人身分均依法嚴格保密，請民眾安心提供情資。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法