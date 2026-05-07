檢察總長邢泰釗卸任 近800字心聲：無愧於心、願法治長明

最高檢察署檢察總長邢泰釗今任期屆滿卸任，稍早發表題為「行過喧聲 願法治長明」的卸任聲明。（資料照）

最高檢察署檢察總長邢泰釗今任期屆滿卸任，稍早發表題為「行過喧聲 願法治長明」的卸任聲明，並回顧近40年檢察官生涯，強調自己始終秉持法律確信、依法獨立行使職權，「無愧於心，自問未負人民所託」，並感謝檢察體系同仁、行政夥伴及社會各界長期支持與監督。

邢泰釗表示，司法工作從來不是一人之力所能完成，而是無數堅守崗位者共同信念與努力的累積，能與全體檢察同仁並肩同行、共同守護法治與社會公平正義，是他莫大的榮幸。他也感謝媒體及社會各界長期以來對司法工作的關心、監督與批評指教，並指公共事務本應接受檢驗與討論，相關意見都是司法持續精進的重要參考。

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不過，邢泰釗也在聲明中針對近日部分媒體報導作出澄清。他提到，有個別評論提及「三中案」，但該案經台北地檢署起訴後，相關不法利得及物品已陸續返還國庫，目前總價值已近24億元，認為檢方起訴符合社會公平與正當性，此部分無庸置疑。

此外，針對外界提及的向心、龔青夫婦案，邢泰釗說，該案涉及國安法、洗錢部分，並非於他擔任北檢檢察長任內偵結，他本人未曾參與，認為部分報導內容易生誤導，請國人明察。

邢泰釗表示，自己任檢察官公職近40年，無論面對何種案件與壓力，始終以維護法治、守護公平正義為念。對於外界不同評價與聲音，他坦言社會自有公評，也相信國人能以理性與客觀態度加以判斷。

最後，邢泰釗強調，深信檢察體系未來仍將秉持專業、良知與勇氣，持續回應人民對司法的期待，也盼各界持續支持司法，讓法治精神穩健前行，「願法治長存，司法永續精進」。

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