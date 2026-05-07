愛爾麗針孔疑雲民眾自危 警方頻接「反偷拍」諮詢電話

女客PO文指控愛爾麗連鎖醫美新北板橋店，診間設有疑似針孔裝置。（翻攝自Threads）

愛爾麗集團新北等地多間診所被檢警搜索，引發外界對公共、私人場所隱私遭侵犯的疑慮，各地警察機關都陸續接獲民眾詢問、了解偷拍防範，以及如何偵測的詢問電話；新北市警方表示，一般偵查隊因應大型活動場檢、安全維護，或維護駐地廁所、宿舍安全，定期會由偵查隊持偷拍偵測器反偷拍，呼籲民眾加強自我保護，也可透過查看光源、光點，自我檢測提升反偷拍防護。

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆出煙霧偵測器藏針孔偷拍疑雲，全台多家分店連日被檢警、衛生局搜索，引發社會關注；民眾對於到公部門洽公、或到公共場所時，可能暴露身體的場所感到不安。

請繼續往下閱讀...

據透露，近來新北海山愛爾麗診所分店所在的警分局，都陸續接到民眾詢問防制反偷拍的詢問電話，還向警方商借偷拍偵測器；但警方回應，類似反偷拍偵測設備，由偵查隊列管，但僅提供駐地廁所，或新北耶誕城等大型活動場檢、維安，避免不肖份子安裝偷拍針孔，威脅民眾隱私。

至於轄區若有捷運、車站、大賣場或市政府、地政、戶政等洽公場所及公、私立博物館、展場，將協調業者定時巡檢查察，進一步掌握是否侵害隱私或威脅公安，由政府帶頭介入稽查，讓民眾安心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法