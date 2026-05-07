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    首頁 > 社會

    台中霧峰深夜驚魂！轎車猛撞前車翻覆 車輪噴飛橫躺釀2傷

    2026/05/07 14:53 記者許國楨／台中報導
    遭撞轎車車尾嚴重受損。（民眾提供）

    遭撞轎車車尾嚴重受損。（民眾提供）

    台中市霧峰區6日晚間傳出驚險車禍，一輛轎車深夜行經峰堤路時，突然猛烈撞上前方車輛，不僅前車車尾當場被撞得嚴重凹陷變形，肇事車更失控翻覆側躺路中央，零件與碎片四散，現場一片狼藉，路過民眾見狀全都嚇壞，事故共造成2人受傷送醫，所幸均無生命危險。

    從現場畫面可見，遭追撞的轎車車尾幾乎被撞爛，保險桿脫落，後方輪胎也掉落卡在車尾下方，另一輛轎車則翻覆橫躺在道路中央，車體側面重壓地面，警消在黑夜中打燈戒護，忙著協助駕駛脫困並進行交通疏導，場面怵目驚心。

    經查，34歲李姓男子當晚10時38分許，駕駛轎車沿峰堤路往西柳橋方向行駛，行經霧峰區峰堤路時，疑似因服用處方藥後精神狀況不佳，未注意前方車況，直接追撞44歲曾姓男子駕駛的轎車。猛烈撞擊後，李男車輛失控翻覆，曾男車尾則嚴重受損。

    警消獲報後迅速到場，將2名傷者送醫治療，幸好皆無生命危險，警方也對雙方駕駛進行酒測，結果均為0，排除酒駕情事，至於詳細肇事責任與事故原因，後續將由交通警察大隊進一步分析研判。

    肇事轎車側翻。（民眾提供）

    肇事轎車側翻。（民眾提供）

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