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    首頁 > 社會

    愛爾麗案延燒台南？前員工憂受害報案、南檢追查

    2026/05/07 14:35 記者王捷／台南報導
    愛爾麗針孔風波延燒，台南一名前員工看見新聞，因擔心受害報警。（資料照）

    愛爾麗針孔風波延燒，台南一名前員工看見新聞，因擔心受害報警。（資料照）

    愛爾麗集團涉入針孔風波，引發全國消費者不安，台南一位前員工看見新聞後，擔憂任職期間隱私受侵害，前天主動向警方報案。台南地檢署表示，已收到警方呈報，會繼續調查釐清。

    疑似裝設針孔攝影機的愛爾麗分院，集中在台北地區，在事件爆發後，南市衛生局也緊急調查台南各分院，但未查出異狀，不過前天有位自稱前員工的女子向南警一分局報案，雖然幾年前在工作時未察覺煙霧偵測器有異狀，但看到新聞讓她很恐懼，擔心在不知情的情況下遭側錄影像，為捍衛隱私才決定報案。

    另外，管轄艾爾麗中西區分院的警二分局，昨天接到民眾諮詢退費遭拒問題，但並未提出告訴，不過愛爾麗集團今天下午也發出聲明，表示會積極配合調查，並協助消費者退費，表達集團對消費者負責的態度。

    由於針孔事件引起全國關注，警方在受理報案後立刻向南檢呈報，同時呼籲大眾，如果有疑似被害的經歷，可以向警方報案，依目前的案件來看，應該沒有集體受害的情況。南檢則指出，雖然目前只以一案，但會持續擴大調查，避免影響民眾權益。

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