暗夜闖空門驚見女屋主落荒而逃 竹山警跨縣市逮4條通毒蟲

陳姓通緝犯竹山闖民宅偷竊，於苗栗縣落網。（警方提供）

南投縣警方偵破一起侵入住宅竊盜案，因毒品等4案通緝中的陳姓男子，夜間潛入竹山鎮民宅行竊6萬元現金後，驚動女屋主從後門逃逸，員警獲報漏夜調閱監視器追查，在苗栗縣逮獲陳嫌，在他身上起獲俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯等多種毒品。

竹山鎮某民宅女屋主，上月某日於1樓房間休息時，突遭人推開房門，屋主原以為是女兒返家，出聲詢問後，竟見一黑影迅速往屋後竄逃，隨即聽見後門關閉聲響，追出時已不見人影。屋主調閱屋內監視器查看，確有一名男子侵入住宅，清點後發現2樓房間遭翻動，損失現金6萬元。

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竹山警分局獲報立即成立專案小組偵辦，因案發民宅地處偏僻，監視器密度較低，且犯嫌狡猾沿路步行設下斷點增加查緝難度，惟經過濾上百支監視器影像，比對出因4案通緝中的陳姓慣犯涉有重嫌，經多日追查於苗栗縣逮捕陳嫌，並於陳嫌身上及皮夾內起獲海洛因、安非他命及俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯等毒品。

警方提醒民眾應提高防竊意識，外出或就寢時務必確認門窗確實上鎖，並定期檢視門窗結構是否牢固，避免因鬆動或損壞而遭歹徒入侵，建議住家可加裝防盜鎖具、感應式照明及監視設備，並保持周邊環境明亮，若發現可疑人物徘徊應提高警覺並即時通報警方處理，防範竊案發生。

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陳姓通緝犯暗夜闖空門驚見女屋主落荒而逃。（此為AI示意圖，警方提供）

竹山警分局逮捕陳姓通緝犯，起獲俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯等毒品。（此為AI示意圖，警方提供）

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