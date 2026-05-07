「愛爾麗台中2分店」也淪陷！診所內多處暗藏針孔 中檢今分案移新北檢併辦

台中市衛生局稽查2家診所將依法開罰。（衛生局提供）

連鎖醫美集團「愛爾麗」偷拍疑雲持續延燒！台中市衛生局日前前往台中文心店與崇德店稽查，發現診所內多處天花板裝設疑似具有監視錄影功能的「煙霧偵測器」，案件涉及妨害秘密與個資爭議，台中地檢署今天上午正式收案分案後，經與新北地檢署聯繫，將全案移請新北檢併案擴大偵辦。

這起風暴源於新北市板橋區分店日前遭爆料，疑似在診間內暗藏針孔設備，並偽裝成煙霧偵測器進行錄影，新北地檢署4日大動作搜索多家分店後，台中市衛生局於5日前往崇德路及文心路的2家分店突擊稽查，結果在諮詢室、針劑室及診療室等空間的天花板上都發現裝有煙霧偵測器設備。

請繼續往下閱讀...

經初步檢視，相關設備均疑似具備攝影監視功能，衛生局指出，若後續調查確認診所錄影並無特定合法目的，或未取得病患書面同意，將涉及違反個人資料保護法，若另涉及洩漏病患隱私或病歷秘密，則可醫療法開罰，至於設備是否涉及暗藏針孔、非法蒐錄影像，則涉刑法妨害秘密罪嫌，已主動移送檢調單位追查。

台中地檢署表示，今日上午已收到台中市衛生局函送案件，內容涉及愛爾麗台中文心店、崇德店涉嫌違反個資法等情事，檢方完成分案後，考量新北地檢署已針對總體案件展開調查，為利整合證據與統一偵辦方向，因此決定將案件移請新北地檢署併案處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法