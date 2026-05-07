藍白封殺人事同意權 徐錫祥代理檢察總長幾成定局

目前最高檢察署主任檢察官僅有兩人，分別為呂文忠與徐錫祥，即使人事同意權未獲通過，依現行制度及實務運作，仍可由總統指派適當人選代理檢察總長職務，其中多由最高檢察署主任檢察官出任。（記者劉詠韻攝）

最高檢察署檢察總長邢泰釗今任期屆滿，總統賴清德提名繼任人選、現任最高檢主任檢察官徐錫祥日前於立法院人事同意權投票中遭藍白封殺，法務部將循例報請行政院轉呈總統指派代理檢察總長。不過，檢察界認為，徐錫祥以代理方式出任最高檢總長幾成定局；據指出，法務部今年2月即提前調整人事布局，將徐由法務部政務次長調任最高檢主任檢察官，被解讀為因應立院同意程序可能受阻的安排。

目前最高檢察署主任檢察官僅有兩人，分別為呂文忠與徐錫祥。即使人事同意權未獲通過，依現行制度及實務運作，仍可由總統指派適當人選代理檢察總長職務，其中多由最高檢察署主任檢察官出任。由於徐錫祥具相關職務資格且深受高層信任，外界認為其代理可能性極高；若總統府短期內未再提出新任人選，徐錫祥恐以代理身分執掌最高檢一年以上。

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實際上，代理制度也並非首見，過去即有司法院代理院長由大法官謝銘洋出任、任期達1年半的案例，檢察界認為此為人事未定期間的權宜作法。不過，提名遲未通過也引發代理總長正當性討論，雖可避免司法運作停擺，但相較經立院同意的正式總長，其民主正當性較弱，長期化恐衍生憲政爭議。

現年63歲的徐錫祥，為司法官訓練所31期結業，歷任金門、新竹、彰化、新北地檢署檢察長、高檢署主任檢察官、法務部政務次長，也曾借調海巡署政風處處長及國安局副局長，具備檢察、廉政與國安等歷練。

藍白陣營反對徐錫祥的主因，在於質疑其過往行政歷練與政治色彩。徐曾任國安局副局長及法務部政務次長，在野黨認為，其長期擔任政治任命職務，如今回歸檢察體系並出任領導職，恐影響檢察中立性。

總長邢泰釗昨接受本報專訪被問及此題時，則建議台灣的檢察體系人事制度可參考荷蘭等國，設立具憲法地位的「司法人事委員會」，專責選任檢察總長並賦予明確職權，避免人事運作受外部干擾。

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