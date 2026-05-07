倒吊撞地、塞木箱！台中狠父虐死10月嬰 國民法官判15年

涉虐死男嬰的廖男，今天依凌虐幼童致死罪判處15年徒刑。（資料照）

台中市東區一名年僅10個月大的男嬰，疑因深夜哭鬧，竟遭父親廖男長時間施暴，不但被懸空倒吊、重摔碰撞，甚至還被關進木箱內強迫「罰站」，直到當天傍晚母親打開木箱時，才驚見男嬰全身發黑送醫不治，台中地院國民法庭近日密集開庭審理，今天依凌虐幼童致死罪，判處廖男15年徒刑。

案件發生於2024年8月22日，警消當天下午5時許接獲報案，指東區公園東路某住宅內有男嬰失去生命跡象，救護人員到場後，立即將男嬰送醫急救，但男嬰仍於當晚宣告不治，27歲廖男與23歲甘姓妻子供稱，孩子疑趴睡窒息，但醫護發現男嬰身上遍布瘀青與外傷，研判並非單純意外，檢警深入追查，廖男才坦承曾因孩子哭鬧情緒失控動手，涉嫌徒手毆打男嬰、以玩具施暴，甚至抓住雙腿將孩子倒吊懸空，再抓頭猛撞地板與牆面，最後把男嬰塞進木箱內長時間罰站。

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經查，廖男在清晨6時後便自行入睡，直到傍晚甘女醒來打開木箱，才赫然發現孩子身體發黑、早已沒有呼吸心跳，檢方痛批，原本應是孩子最安全的家，卻成了吞噬生命的牢籠，「木箱成了孩子最後的墳場」。

庭審期間，廖男大多否認犯行，僅承認曾將孩子放進木箱，強調有拿枕頭支撐，並非刻意虐待，還聲稱孩子是「心中的寶」，但甘女出庭時情緒潰堤表示，事發後因害怕廖男長期家暴，才配合謊稱孩子趴睡窒息，如今仍天天夢見兒子；國民法官經3天密集審理與評議後，認定廖男犯行成立，今天依凌虐幼童致死罪判處15年徒刑，全案仍可上訴。

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