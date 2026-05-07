跑山獸募資搜尋失聯女山友？本尊澄清是詐騙 曝可重點搜索熱區

網路上出現以「跑山獸」名義在募款的貼文，對此，「跑山獸」羅培德發聲呼籲別受騙。（圖擷自臉書「Beast Runners 跑山獸」）

48歲姚姓女子於5月1日至5月3日疑獨攀志佳陽線到志佳陽大山及雪山主峰失聯，搜救人員獲報後前往搜索，目前仍未有發現；網路上出現以「跑山獸」名義在募款的貼文，對此，「跑山獸」羅培德發聲呼籲別受騙，他強調雖然已經有相關資訊可以縮小搜索範圍，但地形須由具備專業技術的人員處理，所以暫時不會行動。

經常協助搜索失聯山友的捷克籍野跑運動家「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）在臉書上發文表示，現在網路上出現以「跑山獸」名義在募款的搜尋失聯姚姓女子貼文，他澄清沒有進行任何募款活動，請不要受騙。

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針對姚姓女子在山區失聯，「跑山獸」指出，失蹤者的朋友前來求助，他自昨天起便持續調查此案，目前已有較明確的資訊縮小搜救熱區，但由於該處海拔極高且地形複雜，更適合具備專業技術的人員前往，因此暫時不會出發。

「跑山獸」隨後補充，一個人去攀爬岩壁、冒著生命危險，並不是一個很有效率的做法，他盼搜救隊能遇到好天氣，同時也透露可以使用望遠鏡和無人機，在雪山南壁步道西南側、海拔約3800到3550公尺之間搜索；東側也可以稍微查看一下。

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