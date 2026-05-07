為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    跑山獸募資搜尋失聯女山友？本尊澄清是詐騙 曝可重點搜索熱區

    2026/05/07 13:50 即時新聞／綜合報導
    網路上出現以「跑山獸」名義在募款的貼文，對此，「跑山獸」羅培德發聲呼籲別受騙。（圖擷自臉書「Beast Runners 跑山獸」）

    網路上出現以「跑山獸」名義在募款的貼文，對此，「跑山獸」羅培德發聲呼籲別受騙。（圖擷自臉書「Beast Runners 跑山獸」）

    48歲姚姓女子於5月1日至5月3日疑獨攀志佳陽線到志佳陽大山及雪山主峰失聯，搜救人員獲報後前往搜索，目前仍未有發現；網路上出現以「跑山獸」名義在募款的貼文，對此，「跑山獸」羅培德發聲呼籲別受騙，他強調雖然已經有相關資訊可以縮小搜索範圍，但地形須由具備專業技術的人員處理，所以暫時不會行動。

    經常協助搜索失聯山友的捷克籍野跑運動家「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）在臉書上發文表示，現在網路上出現以「跑山獸」名義在募款的搜尋失聯姚姓女子貼文，他澄清沒有進行任何募款活動，請不要受騙。

    針對姚姓女子在山區失聯，「跑山獸」指出，失蹤者的朋友前來求助，他自昨天起便持續調查此案，目前已有較明確的資訊縮小搜救熱區，但由於該處海拔極高且地形複雜，更適合具備專業技術的人員前往，因此暫時不會出發。

    「跑山獸」隨後補充，一個人去攀爬岩壁、冒著生命危險，並不是一個很有效率的做法，他盼搜救隊能遇到好天氣，同時也透露可以使用望遠鏡和無人機，在雪山南壁步道西南側、海拔約3800到3550公尺之間搜索；東側也可以稍微查看一下。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播