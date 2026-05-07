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    首頁 > 社會

    中正大學犯防系遭影射核銷不實 前系主任發表聲明澄清

    2026/05/07 13:18 記者林宜樟／嘉義報導
    中正大學外觀。（資料照）

    中正大學外觀。（資料照）

    國立中正大學犯罪防治學系遭人檢舉疑工讀生薪資申報不實，遭檢廉調查，並有新聞報導稱是某教授擔任系主任期間發生；被影射的中正大學犯罪防治學系教授馬躍中今天發表聲明，表示尊重司法調查程序，亦相信事實終將釐清，對於無端檢舉、惡意影射，或日後任何人利用本事件進行不實轉述、指摘、散布或損害他及學校、犯防系師生名譽行為，將依法蒐集相關證據，並不排除提起民、刑事訴訟，以維護合法權益。

    馬躍中聲明，近日有媒體報導中正大學相關事件，指稱犯罪防治學系某位教授於擔任系主任期間，疑涉研究計畫經費核銷不實，致檢廉單位進行搜索，並稱該教授疑似因執行研究計畫之餘款，透過工讀生薪資申報方式處理經費，遭人檢舉。

    馬躍中說，上述報導內容及相關轉述使學校教職員及社會大眾產生特定聯想，進而可能將事件與他相連結，他嚴正聲明，自己一向秉持依法行政、審慎負責之態度處理系務及相關行政事項，對於研究計畫經費核銷，亦均依學校規定及相關法令辦理，而研究計畫經費核銷程序，犯防系行政助理並無核銷權責，報導諸多不實，外界若未經查證即為片面指摘或不實影射，恐已嚴重侵害他及相關人員名譽。

    馬躍中指出，犯防系行政人員就經費核銷及相關承辦業務，向來秉持謹慎、負責、恪遵法令原則辦理，他身為前任主管，始終要求各項行政程序均應依法、依規定辦理，媒體報導及後續未經查證轉述、影射或散布，已對犯防系教職員造成重大困擾與難以回復的名譽損害。

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