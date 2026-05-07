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    首頁 > 社會

    4逃逸移工受雇採西瓜 無照駕駛撞機車肇逃、棄車草叢被逮

    2026/05/07 12:31 記者花孟璟／花蓮報導
    逃逸移工在鳳林幫忙採西瓜，卻肇事逃逸被警方逮獲。（警方提供）

    逃逸移工在鳳林幫忙採西瓜，卻肇事逃逸被警方逮獲。（警方提供）

    台9線花蓮鳳林平吉路口4日傍晚發生車禍，小貨車撞倒機車後竟落跑，警方調閱監視器鎖定車牌，當天深夜11點多在林榮里一處平房找到4名逃逸移工，車子則藏在附近草叢內，肇事駕駛為泰國籍已逾期居留、還是無照駕駛，警方將4人依肇事逃逸送辦，目前人已轉移民署專勤隊。

    警方調查，肇事駕駛為34歲泰國籍失聯移工，沒有駕照，車上另外3人也是泰籍逾期居留移工，共有3男1女，年紀都是30多歲，逾期居留已超過半年，由於農村缺工，近期鳳林西瓜進到採收季節，因此在鳳林受雇負責採收工作。

    4名移工在4日傍晚駕駛得利卡客貨車，北上經過鳳林鎮平吉路口要右轉，沒打方向燈直接鬼切撞倒右邊同向行駛的機車！從路口監視器畫面看，機車騎士被撞倒後倒地痛得爬不起來，手腳多處擦挫傷，得利卡卻沒停車還反而加速逃逸！

    鳳林警分局偵查隊長張軒智今天說，獲報後立即成立專案小組並沿線調閱監視器，鎖定移工在鳳林鎮林榮里，警方配合現地查訪，周邊警力封鎖，當晚11時40分於鳳林鎮平祥路及民利路口附近草叢、水溝等隱蔽處，陸續查獲4名涉嫌躲藏逃避查緝的泰籍失聯移工，並找到移工租屋的平房，其中女移工還拉著行李箱準備落跑，至於車子為了躲避追緝藏在附近偏僻道路旁邊的樹叢內。

    警方表示，駕駛是34歲泰籍失聯移工，已逾期居留、沒有駕駛執照，警方同步查扣涉案車輛，全案依公共危險、肇事逃逸移送偵辦，至於移工已交移民署處理等待遣返。

    鳳林是大西瓜產地，逃逸移工受雇採瓜，在鳳林鎮林榮里的平房租屋居住，警方上門查緝。（警方提供）

    鳳林是大西瓜產地，逃逸移工受雇採瓜，在鳳林鎮林榮里的平房租屋居住，警方上門查緝。（警方提供）

    肇事的泰國籍逃逸移工4人為3男1女，34歲男無照駕駛得利卡，監視器畫面顯示車子撞倒騎士後未下車協助，反加速逃逸。（警方提供）

    肇事的泰國籍逃逸移工4人為3男1女，34歲男無照駕駛得利卡，監視器畫面顯示車子撞倒騎士後未下車協助，反加速逃逸。（警方提供）

    肇事的泰國籍逃逸移工4人為3男1女，34歲男無照駕駛得利卡，監視器畫面顯示車子撞倒騎士後未下車協助，反加速逃逸。（警方提供）

    肇事的泰國籍逃逸移工4人為3男1女，34歲男無照駕駛得利卡，監視器畫面顯示車子撞倒騎士後未下車協助，反加速逃逸。（警方提供）

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