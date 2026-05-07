愛爾麗針孔偷拍風波 消基會：受害人20名以上擬估團體訴訟

愛爾麗偷拍案，愛爾麗總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、針孔業者謝金亨（左）聲押禁見。（記者王藝菘攝）

愛爾麗連鎖醫美集團因近日被控在店內裝有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭，引發偷拍風波。消費者文教基金會強調，該案絕非單純個別偷拍事件，而是涉及「醫療倫理、消費者保護、人格權侵害」等重大制度性危機，消費者主張退費並非無法律基礎，若受害消費者人數超過20人以上，依法可進一步評估團體訴訟可能性，並呼籲政府全面清查等。

消基會認為，該案絕非單純個別偷拍事件，而是涉及「醫療倫理」、「消費者保護」、「人格權侵害」、「個人資料保護」與「醫療場所監視設備管理失靈」的重大制度性危機。尤其過程中，往往涉及身體裸露、更衣、除毛、體雕、私密部位療程等高度隱私情境，消費者在抱持信任的前提下進行消費，若醫療機構在此類空間內暗藏攝影設備，甚至未明確告知或取得同意，對消費者心理造成的創傷與羞辱感，恐遠超一般商業場所偷拍案件。

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消基會提醒，消費者主張退費，並非毫無法律基礎。並提醒曾於相關診所接受療程消費者，若發現自己曾在裝有疑似針孔設備之空間內更衣、除毛、體雕或接受其他療程，應儘速保留療程紀錄、收據、會員資料；診所內部照片或社群貼文；預約紀錄與對話截圖；曾進入診療空間位置資訊，以及相關心理就醫或精神壓力證明等證據。

消基會續指，若懷疑自身權益受侵害，建議可先向警方報案，並向消基會或各縣市消保官提出消費爭議申訴。若未來受害消費者人數超過20人以上，依法可進一步評估團體訴訟可能性。由於該案涉及連鎖醫療集團、多據點、長期性設備設置，以及大量潛在消費者，未來受影響人數恐遠高於目前統計數字。若真有長期錄影、資料保存或外流情形，其損害規模恐怕極為驚人。

消基會強調，該案凸顯我國對於「半公共空間」防偷拍制度的重大缺口。現行法律雖禁止偷拍，但對於診療室、諮詢室、更衣區等介於公共與私人之間的場所，缺乏明確的設備管理與預防制度，因此主張，政府應全面清查全國醫美診所與高隱私醫療場所監視設備、建立「高隱私醫療空間禁止錄影原則」、強化醫療場所錄影告知義務、建立醫療消費重大隱私事件強制通報制度，並完善團體訴訟與精神損害賠償制度。

消基會強調，任何醫療服務都不應建立在犧牲消費者人格尊嚴與隱私安全之上。消費者走進診所，是為了改善健康與外貌，而不是承擔被偷拍、被監控、被觀看的風險。政府與業者都必須記住「醫療隱私不是附加價值，而是最基本的人權底線。」

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