國際郵包藏大麻！運毒集團埋包藏寶取貨逮12嫌 再抄喪屍煙彈分裝場

警方攻堅。（記者陸運鋒翻攝）

以男子彭喬慶為首的運毒集團，從加拿大郵寄國際快捷郵包，以真空包裝夾藏第二級毒品大麻，關務署台北關查扣11件大麻毒郵包共1115.8公克，並通報保安警察第三總隊，經警方專案小組埋伏蒐證，陸續搜索逮捕彭姓主嫌等12人到案，另破獲喪屍煙彈分裝場，扣得大麻花1公斤多、依托咪酯煙油及安非他命等毒品，詢後移送偵辦。

保三總隊調查，此運毒集團由39歲彭嫌統籌策劃，他去年底負責聯繫加拿大販毒集團，透過國際小型包裹申報通關，要求集團第一層林、李嫌等7人以假名以假名收取毒包裹後，再至中壢山區或林口的公園等以「藏寶」方式埋包，再由第二層藍、林嫌等2人挖取包裹，之後再轉交給第三層彭嫌等3人，並由曾、金2嫌負責提供毒品分裝場地。

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警方指出，由於包裹收件地遍及新北市及桃園市，專案小組查獲第一層收件及埋包7名嫌犯後，於長時間埋伏忍受蚊蟲叮咬，發現第二層2名取包嫌犯前來挖掘包裹，專案人員立即上前圍捕，掌握犯嫌相關運毒事證及住處後，報請台北地檢署指揮偵辦。

警方說，經各項偵查數據分析後向上溯源，陸續在今年1、2月前往新北、桃園等地區發動6波搜索行動，再將彭、曾、金等3嫌查緝到案，另在曾嫌位於桃園住處破獲「喪屍煙彈」依托咪酯分裝場，查扣大麻花1115.8公克、依托咪酯煙油188.7公克、安非他命412.56公克、毒咖啡包39.6公克、手機19支及國際快遞包裹11包等各式毒品，警詢後將彭等12嫌依毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押彭等8嫌獲准。

警方表示，毒品嚴重危害社會治安，參與製造、運輸、販賣毒品為刑事重罪，一經查獲，恐將面臨終身牢獄，將持續掃蕩不法黑幫及毒品集團，打擊瓦解製運販毒組織。

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彭嫌等人從加拿大郵寄國際快捷郵包，以真空包裝夾藏第二級毒品大麻。（記者陸運鋒翻攝）

警方另破獲喪屍煙彈分裝場。（記者陸運鋒翻攝）

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