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    首頁 > 社會

    小貨車疑視線死角撞行人 高雄男肋骨骨折送醫

    2026/05/07 12:16 記者黃良傑／高雄報導
    小貨車疑視線死角撞行人，高雄男肋骨骨折送醫。（民眾提供）

    小貨車疑視線死角撞行人，高雄男肋骨骨折送醫。（民眾提供）

    高雄市三民區鼎新路上昨（6）日發生小貨車疑遭A柱影響視線，不慎撞到行人車禍，造成行人李姓男子（49歲）肋骨骨折送醫，警方今天對未禮讓行人的小貨車女司機開罰1萬8千元罰鍰。

    三民二分局今（7）日指出，小貨車邱姓女駕駛（29歲）直行於鼎新路上，北向南方向行駛，與沿鼎新路西北角往東南角的李男發生碰撞，造成李男肋骨骨折且多處擦挫傷，經送醫救治後意識清醒，目前傷勢穩定，邱姓女駕駛則未受傷。

    警方獲報後立刻派員到場指揮疏導交通並測繪，雙方無酒駕情事，初步研判為邱女駕駛小貨車未禮讓行人致受傷部分，已違反道路交通管理處罰條例第44條第4項之規定，可處1萬8千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年，另行人無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行，違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第2款後段，可處500元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    三民二分局呼籲，汽機車駕駛人，行經行人穿越道、路口或有行人通行之處時，務必「減速慢行、主動停讓」，確實履行「禮讓行人」的交通責任，共同營造友善、安全的道路使用環境。

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