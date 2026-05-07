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    狼醫趁女病患麻醉未退摸下體 二審仍判1年2月

    2026/05/07 12:11 記者楊心慧／台北報導
    台北醫學大學附設醫院。（取自北醫附醫官網）

    台北醫學大學附設醫院。（取自北醫附醫官網）

    麻醉科主治醫師林朝順於病患麻醉恢復、意識模糊時觸碰女患者下體，辯稱當天「恍神幫蓋被」，一度承認犯行卻又推翻，台北地方法院刑事一審以乘機猥褻罪判林男1年2月徒刑，民事部分判賠118萬餘元；案經上訴，高等法院今駁回上訴，維持1年2月判決。

    女病患2022年11月25日上午至台北醫學大學附設醫院接受無痛腸胃鏡檢查，由林朝順進行中深度全身麻醉。檢查結束後，患者被送至恢復室，左側躺臥等待麻醉退去，卻在昏沉中感到下體異常刺激。她睜眼見一名穿白袍、戴眼鏡、頭髮稀疏、約50至60歲、身高約178公分的男醫師站在簾子外。

    女病患當下驚慌失措，即便清醒也只能機械回應護理師提問，未告知陪同家人。隔日，她向北醫投訴遭林男性騷擾；北醫獲報後展開調查，並決議處分林男大過一次、暫停臨床業務三個月、解任主管職，一年內不得擔任主管或臨床教學相關職務，並禁止在檢查單位服務。

    林男在偵辦時辯稱，「只是幫A女蓋被以免著涼」，右手接近腿部可能碰觸身體，並聲稱無輕薄意圖，並反控對方恐嚇取財、誣告；辯護律師則主張A女求鉅額賠償，審理中改稱遭手指侵入，說詞前後矛盾。

    A女去年刑案一審出庭後，自訴遭林男律師詰問而身心受創，8月4日凌晨傳訊向律師訴苦後吞藥輕生，幸經律師即時報案救回。

    北院一審認定林男趁人之危，在醫療機構內對病患身心造成重大傷害，破壞醫病信任，態度不佳，不認罪且未和解；但因缺乏證據證明手指侵入陰道，僅依乘機猥褻罪判刑1年2月，不予緩刑。

    至於民事部分，女病患求償424萬元，林男依舊喊冤，法官認為，其辯解是在挨告後才提出，事發當下也可請護理師處理，認定林男有乘機猥褻行為，判賠118萬餘元。

    案經上訴，高院今駁回上訴，維持一審判決。

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