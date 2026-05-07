台中男違停拒檢大暴走肉身衝撞警察 車內還藏80公分「開鋒」武士刀

徐男下車後以身體衝撞員警遭壓制。（民眾提供）

台中市北區6日晚間出現驚險街頭壓制場面！警方巡邏時，發現一輛違停紅線的轎車上前盤查，徐姓駕駛不但拒絕配合，還情緒失控衝撞員警最後仍遭制伏，警方後續在車內搜出毒品、吸食器，甚至還有一把長達80公分的開鋒武士刀（具殺傷力刀械），讓員警也捏了一把冷汗，詢後全案依槍砲等罪嫌送辦。

台中市第二分局表示，永興派出所員警當晚執行取締酒駕暨防制危險駕車勤務，晚間7時39分巡經北區衛道路與五常街口時，發現41歲徐姓男子駕駛的轎車違規停放在紅線上，立即上前攔查核對身分時，徐男態度明顯不耐，不僅拒絕配合，還突然將駕駛座車窗升起，企圖規避盤查。

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警方進一步查證後發現，該車牌照早已逾期未檢遭註銷，因此依法要求徐男下車接受檢查，未料徐男一下車後情緒瞬間失控，竟直接以身體衝撞員警，試圖突破封鎖離開現場，雙方當街爆發拉扯，引來不少路人圍觀，所幸員警迅速合力壓制，過程中並未造成員警受傷，警方隨後搜索車內，赫然查獲安非他命、吸食器及一把已開鋒的武士刀，該把武士刀全長約80公分，具有相當危險性。

警方指出，徐男當場拒絕接受唾液快篩，另依道路交通管理處罰條例相關規定開罰，除面臨18萬元罰鍰外，車輛也遭移置保管，駕照吊銷並須接受道安講習，警詢後全案依妨害公務、毒品及槍砲等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

第二分局永興所副所長陳彥霖說明案情。（警方提供）

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