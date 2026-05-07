「宿醉駕車」風險高 嘉市今年以來發生16件車禍

為防制酒駕，嘉市警方每月均定期編排取締酒後駕車專案勤務。（嘉市警方提供）

嘉義市今年以來在上午通勤時段發生16件「宿醉駕車」交通事故，警方更在勤務中主動查獲30名血液酒精濃度超標的「行動炸彈」駕駛人。警方呼籲駕駛人，酒精代謝速度因人而異，絕非「睡一覺就沒事」，稍有不慎即可能觸法。

市警局表示，為防制民眾酒醉駕車上路，降低交通事故風險，除了日常巡邏，警方每月均定期編排取締酒後駕車專案勤務。

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根據統計，嘉市取締酒駕件數2023年691件、2024年663件、2025年628件，酒駕案件雖已呈現下降趨勢，惟大眾對於酒精代謝與安全駕駛的認知仍模糊，這也使得「宿醉駕駛」成為目前防制及宣導的重點。

市警局長陳明志表示，酒精代謝速度因人而異，並非睡一覺就能完全消除酒精影響，因為90％以上的酒精需靠肝臟轉化與排出，一般醫學計算平均每小時分解8至10克酒精，他提醒駕駛人「酒精不是你說了算，是儀器說了算！」

這些駕駛人多半主觀認為體力已恢復，實際上殘餘酒精仍會導致反應遲鈍、判斷力失準。這種「隔夜醉」帶來的危險，往往成為路上最令人措手不及的隱形殺手。

他呼籲駕駛人，若前一晚有飲用烈酒、或飲酒至深夜情形，隔日早晨請務必改坐計程車或搭乘大眾運輸工具，為了省下微不足道的代步費，卻得面對高額罰鍰、吊扣車牌甚至入獄服刑，這筆帳怎麼算都不划算。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

嘉市警方今年以來查獲30名血液酒精濃度超標的「行動炸彈」駕駛人。（嘉市警方提供）

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