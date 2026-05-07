竹聯幫「明仁會」私囚凌虐車手96小時害墜樓亡 6人判刑定讞

余男墜樓壓傷女路人，檢警勘查偵辦後起訴。 （資料照）

竹聯幫仁堂明仁會雙和分會分子黃秉森、楊竣祺、鄭向恩等人，2年前懷疑余姓車手私吞詐欺款項180萬元，將余男私行拘禁4天，持電擊棒、橡膠條凌虐及捆綁，余男不堪受虐，爬廁所窗戶企圖逃生，不慎從8樓墜樓身亡，還壓傷林姓女行人的手，差點成為「燒肉粽」案悲劇翻版；一審新北地院國民法庭依結夥強盜罪等罪，將黃秉森等6人各判1年10月至8年6月徒刑，二審高等法院加重改判6人各2年至8年9月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，2024年6月間，余男墜樓壓傷林女的手，檢警原本以為單純的墜樓死亡案，追查才發現余男是為逃生而墜樓，禍首是以黃男為首的明仁會分子，從事集團詐欺，他們懷疑余男侵吞180萬元詐欺款項，同月22日由杜姓男子（通緝中）設局，把余男拐到新北市中和中山路大樓8樓的據點。

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黃男等人收走余的手機，命令脫去衣物、只著內褲，再以橡膠條、電擊棒及徒手毆打等方式施以凌虐，還有同夥在旁錄影，打完後再以衣服套住余男的頭部、用膠帶捆綁四肢，帶到小房間拘禁，逼余男向親友籌錢。

黃等人得手15萬元後仍不罷休，同月25日晚間，已遭拘禁96小時的余男，趁隙從小房間廁所的窗戶爬出，卻不慎直接墜樓落到地面，全身多處骨折，送醫途中死亡。

檢警查出墜樓真相，逮捕黃、楊等人，到案者起初推說是金錢糾紛，經檢方詳追，查出眾人是懷疑余男私吞詐欺款才設局拘禁、凌虐，最終逼得余男墜樓身亡。新北檢依組織犯罪、結夥強盜、三人以上凌虐剝奪行動自由致死等罪，起訴黃男等6人。

一審新北地院國民法官法庭判6人各1年10月至8年6月徒刑，主謀黃秉林判刑8年6月最重。二審高院認為6人殘酷凌虐余男且拘禁多日，即使其家人已經匯款，並同意代替余男當車手來還錢，仍不放人，終致發生墜樓意外，一審量刑過輕，加重改判各2年至8年9月徒刑，黃男加重為8年9月。

案經上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤法令之處，駁回上訴定讞，6人確定刑期：黃秉森8年9月、王柏勳7年8月、鄭向恩4年8月、楊竣祺4年6月、田金狐2年8月、張宥鈞2年。

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