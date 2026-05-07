台中男子抱嬰躲雨行跡可疑 熱心民眾報警

男子用雨衣蓋住男嬰，行跡可疑，民眾見狀報警。（擷取自臉書）

台中市東勢區發生一起懸疑的1歲男嬰疑似失溫送醫案件，男嬰母親要去市區辦事，將孩子交由友人張姓男子代為照顧，不料，張男雨天抱著男童在外逗留，並用黃色雨衣蓋住男嬰，行跡可疑，附近居民發現後報警，警方到場並連繫社工評估後，由男嬰母親將男嬰帶走。

東勢警分局表示，該起事件發生在本月5日下午4點多，東勢區東崎路五段附近民眾表示，有一名1歲男嬰需緊急協助，員警立即會同消防人員趕赴現場處理。

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民眾在臉書社群「台中小鎮-東勢山成大小事」po文表示，一名男子原本撐傘抱著嬰兒行經其住家附近，躲在屋簷下，卻戴上安全帽並用雨衣蓋住嬰兒，留下雨傘就走，疑似躲避誰的追蹤，因行跡可疑，民眾擔心嬰兒安危才報警。

警方調查指出，抱著男嬰的張姓男子表示，男嬰疑似因其帶至室外透氣後出現失溫情形，經救護人員初步檢視，男嬰生命徵象、意識及反應穩定，隨即先行送往醫院觀察。

經醫院評估男嬰無受虐情形，身體狀況良好，後續已由社工單位聯繫到男童母親，男童母親稱去市區辦事情，才將男嬰交付友人張男照顧，社工評估後讓母親自行帶走男嬰。

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