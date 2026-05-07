基隆餐廳特色驚傳命案！壯漢「要錢」爆衝突被酒瓶刺死 嫌犯送辦

李姓包商持碎裂啤酒瓶口，刺傷李男致死，被警方依傷害致死罪嫌送辦。（記者林嘉東攝）

基隆市信義區培德路一家特色美食餐廳昨晚發生酒客衝突命案。56歲李姓男子為了向比他年長2歲的李姓男子要錢，先動手打傷對方，雙方扭打在地，混亂間遭對方持破碎的酒瓶刺中頸部，因失血過多傷重不治。警方調查，行兇的李男與死者間並無債務糾紛，死者向李嫌要錢遭拒後，爆發衝突，李嫌失手以破碎的酒瓶刺傷死者頸動脈致死；警訊後，將李嫌依傷害致死罪嫌送辦。

警方調查，56歲李男與楊姓友人昨晚到培德路特色美食餐廳1樓飲酒用餐時，見從小認識的58歲李嫌與妻子至2樓用餐，遂與楊男到2樓向李嫌索討金錢，雙方一言不合，爆發口角，李男先動手打李嫌，雙方扭打成一團倒地；混亂間，李嫌隨手拿到啤酒瓶回擊，李男以手擋酒瓶，致酒瓶破裂，李嫌再以手上破碎的啤酒瓶口，刺中李男左頸。

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李男遭刺後，還起身要繼續攻擊李嫌，後因左頸動脈破裂，失血過多不支倒地，送醫急救後不治，李嫌則僅受輕傷，隨後被警方帶回偵訊。李嫌供稱，他是營造包商曾參與過政府公共工程標案，死者常找一些莫須有的理由向他要錢，昨晚死者又以他欠某大姊債務為由來跟他要錢遭拒後，先動手打他，他才隨手拿起酒瓶反抗，不知道雙方扭打間會刺到死者頸動脈致死。

警方勘驗餐廳監視器發現，死者身材高大壯碩，李嫌則較為瘦小，確實是死者先動手，李嫌才反抗回擊，且經查證，死者指稱李嫌欠某大姊錢財一事，該名曹姓大姊已經往生多年，死者的楊姓友人也不知李嫌有欠曹姓大姊錢；警訊後，將李嫌依傷害致死罪嫌送辦。

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警方鑑識人員到場採證，找到李嫌所持碎裂啤酒瓶口，刺中李男左頸動脈的證物。（記者林嘉東攝）

基隆市信義區特色餐廳命案，警方獲報趕抵詢問店家，釐清雙方衝突經過。（記者林嘉東攝）

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