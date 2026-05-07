女山友獨攀志佳陽大山及雪山失聯 搜救3天未尋獲

姚姓女子5月1日至5月3日疑獨攀志佳陽線志到志佳陽大山及雪山主峰失聯，台中市消防局獲報出動搜救。（民眾提供）

48歲姚姓女子於5月1日至5月3日疑獨攀志佳陽線到志佳陽大山及雪山主峰，朋友因於5月5日仍連繫不上姚女而報案，台中市消防局獲報後即出動，派遣梨山分隊1車4人，會同保七總隊雪霸警察隊及雪霸國家公園管理處人員共6人，上山搜尋未獲，今天持續派第二梯次人員前往搜救，同時申請空勤總隊直升機前往空勘，目前尚未有所發現。

台中市消防局表示，5月5日凌晨3時17分接獲姚女友人報案指稱，姚女（48歲）於5月1日至5月3日獨攀志佳陽線，因至今仍聯繫不上姚女，他駕車至登山口，發現姚女的車子仍停放在登山口附近，因此報案請求消防局協助。

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台中市消防局隨即整裝，派遣搜救人員1車4人前往救援，並由保七總隊雪霸警察隊及雪霸國家公園管理處人員各1人協助搜救，共計6人，搜救人員於5日17時20分進駐瓢簞山屋夜宿，山屋內發現失聯者的登山裝備器具及汽車鑰匙；6日持續沿志佳陽線往雪山主峰、雪山南峰及周邊溪谷區域展開搜尋未獲。

今天，消防局再派遣第二梯次2人，會同中華民國山難搜救協會中區搜救委員會3人及阿凱登山企業社協作2人，共計7人前往搜救，考量今日天氣情況良好，同步申請空勤總隊直升機協助載運搜救人員至雪山東峰停機坪後，並至瓢簞山屋至雪山主峰沿線乾溪溝與地貌較破碎不易接近區域進行空勘，目前尚未有所獲。

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