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    台北舒跑杯路跑週日登場 多時段封路公車改道資訊公布

    2026/05/07 10:28 記者劉慶侯／台北報導
    台北舒跑杯路跑周日登場，多時段封路公車改道資訊公布（記者劉慶侯翻攝）

    台北舒跑杯路跑周日登場，多時段封路公車改道資訊公布（記者劉慶侯翻攝）

    「台北市第二十三屆舒跑杯路跑競賽」活動，將於10日（星期日）在仁愛路1至4段等道路舉辦，報名參加人數約2萬人，為維護交通秩序與活動安全，北市警察局將實施交通管制，禁止車輛通行。

    北市交通大隊表示，各管制路段及時間如下：

    一、3時至10時：管制市府路（松高路至松壽路）全線車道。

    二、5時30分至8時30分：管制信義區1號道路（南往北）全線車道。

    三、5時50分至7時30分：管制仁愛路（逸仙路至中山南路）中間快車道及公車專用道、管制建國高架下仁愛路出口匝道。

    四、7時30分至8時10分：管制仁愛路（逸仙路至安和路）中間快車道、公車專用道及南側慢車道。

    北市警局表示，活動期間應避開交通管制路段，提前改道行駛，警方規劃改道動線如下：

    一、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛北側慢車道、忠孝東路、和平東路。

    二、「欲穿越仁愛路之南、北向車流」請改道行駛中山南路、建國高架道路及基隆路車行地下道。

    活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，另橫交道路將視狀況，彈性開放通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站http://pto.gov.taipei查詢相關資訊。

    台北舒跑杯路跑周日登場，多時段封路公車改道資訊公布（記者劉慶侯翻攝）

    台北舒跑杯路跑周日登場，多時段封路公車改道資訊公布（記者劉慶侯翻攝）

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