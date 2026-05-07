愛爾麗陷針孔偷拍風波 律師：被害人可提告並求償

前新北地檢署檢察官、觀希國際法律事務所所長歐蕙甄律師表示，被害人除了可以提刑事告訴外，還能向醫美診所提損害賠償及精神慰撫金。（記者吳昇儒翻攝）

愛爾麗連鎖醫美集團因近日被控在店內裝有煙霧偵測器偽裝的針孔鏡頭，引發偷拍風波。律師歐蕙甄指出，該案可能涉及妨害秘密、妨害性隱私及性影像、兒少性剝削防制條例、違反個人資料保護法等罪，被害人可對該集團提出刑事告訴；另於民事部分，可依規定請求損害賠償，除了財產損失外，還可以請求精神慰撫金。

前新北地檢署檢察官、觀希國際法律事務所所長歐蕙甄律師表示，依目前外界可知的狀況，愛爾麗連鎖醫美集團在分店更衣室、診療間裝設針孔鏡頭，在未經同意的情況下，偷拍非公開活動或身體隱私已涉犯刑法第315-1條為「妨害秘密罪」（竊拍竊錄罪）；而且拍攝的內容可能有更衣及裸露羞恥部位的醫療場景，所以也可能會構成刑法第319-1條妨害性隱私及性影像罪。

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歐蕙甄律師說，若是被拍攝者是未成年，將會違反兒童及少年性剝削防制條例；此外，其偷拍行為未經當事人同意，非法蒐集個人資料（影像本身就是資料）則違反違反個人資料保護法第41條。

歐律師說，被害者除了能提出刑事告訴之外，也能夠依民法184條侵權行為規定，請求賠償，除了財產損失，還可以依照民法第195條請求精神慰撫金。

資深檢察官指出，民眾若認為自己有被偷拍疑慮，可向警政機關報案，並提供前往醫美診所的時間區段，以利調查；偵辦人員也會主動比對查扣到的相關影像，經勾稽比對後，聯繫被害人協助偵辦。

實務上針對長期裝設的情形雖然常用想像競合論以一罪，但因為本案涉及對多名被害人、不同時間偷拍，也會有不少法官認為應該要用數罪併罰。不過就算用數罪併罰宣告多罪，定應執行刑時也不是單純加總，而是在最低宣告刑及加總刑間取一個法官認為適當的刑度。

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