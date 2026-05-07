腳受傷也要約！美台商妻偷吃國中同學 嬌喊「只能趴著」

台商妻偷吃國中同學，腳受傷約去摩鐵，嬌喊「只能趴著」。示意圖（資料照）

楊姓台商張姓妻子（張女）結婚十多年並在美國育有兩子，不料去年發現張女返台期間，竟分別與國小、國中時期的兩名男同學發展不正當關係，對話內容甚至提及「下次去汽旅就不用畏縮」等露骨字眼，楊男怒告妻子與兩名小王求償200萬元，法官認定張女與國中同學張男確實有親密幽會行為，判決兩人應連帶賠償5萬元。

判決指出，張女長年居住美國，2024年以看診及慶生為由獨自返台，被丈夫發現她與國中同學張男及國小同學陳男發生曖昧；楊男主張，妻子與張男在LINE中不僅互道思念，即使張女腳部受傷，張男仍戲謔詢問能否去汽車旅館，張女竟回覆：「去了也只能坐著趴著躺著」，隨後兩人相約深夜在張女家樓下幽會，會後張男還感嘆下次去汽旅就不用畏縮了。

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高雄地方法院審理時，張女3人否認有染，質疑楊男非法取得手機對話截圖，侵害隱私權，應不具證據能力，並辯稱大家只是老同學在開玩笑，她去張男家中拜訪時還有長輩在場，不可能踰矩。

法官認為，「汽車旅館」常為情人幽會之處，張女不顧腳傷也要與張男深夜相會，且對話中提及需求、思念與「下次不再畏縮」等語，顯非一般的玩笑話，足以認定兩人已有相當於情人的親密舉措，已侵害楊男權益，判張女與張男應連帶賠償5萬元。至於另名陳姓國小同學部分，法官認為對話內容僅提及刺青及採買等庶務，無明確曖昧證據，因此駁回此部分請求，可上訴。

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