追求女同事不成竟「私打鑰匙」闖休息室 台東男判刑3個月

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

台東某醫院員工龔姓男子龔因追求同院女同事遭拒，竟自行私製鑰匙，潛入女同事位於醫院6樓的值班休息室。台東地方法院審理後，依侵入住宅罪判處龔男有期徒刑3個月，得易科罰金。

判決書指出，龔男與被害女子原為同院同事，龔男因心生好感，多次贈送伴手禮及食物表達追求之意，但均遭女子明確拒絕。不料龔男並未死心，竟私下製打該女值班休息室的鑰匙，於去年9月12日晚間，在未經准許的情況下，擅自開啟房門闖入。被害女子事後察覺隱私空間遭侵犯，憤而報警處理。

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檢警調查時，龔男坦承犯行。雖然告訴意旨一度認為龔男的行為涉嫌跟蹤騷擾防制法，但法官審理後認為，跟蹤騷擾行為須具備「反覆或持續性」，而根據被害人自述，自從明確拒絕龔男後，除了此次侵入行為外，並無其他持續騷擾情事，因此不另構成跟蹤騷擾罪，僅針對侵入住宅罪論處。

法官在判決中指出，休息室屬於私密空間，龔男無視他人居住安寧，其行為應予非難。考量他坦承犯行、目前待業且未與被害人達成和解等情狀，判處有期徒刑3個月，如易科罰金折算一日1000元。至於私打的犯罪工具鑰匙，因醫院事後已將門鎖全數更新，法官認為該鑰匙已無經濟價值與預防犯罪之實益，故裁定不予沒收。

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