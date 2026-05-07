租金補貼引殺機 弟向姊索討未果竟嗆「砍死妳」

畢姓男子向姊姊索討政府的補金補貼未果，竟揚言「砍死妳」。示意圖（資料照）

畢姓男子向姊姊索討政府的「租金補貼」不成，竟爆怒動手推擠她左肩、狠命拉扯頭髮，甚至多次恫稱：「我要砍死妳！」、「要死我跟妳一起死」，畢男否認動手，辯稱傷勢是姊姊「微血管不好睡醒才有」，但法官根據姊姊機警錄下的錄音檔，清楚聽見她遭攻擊時的尖叫，以及畢男的恐嚇內容，依傷害罪判他徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，2024年12月8日凌晨4點多，畢男要求姊姊提供政府的5000元租金補貼款，被拒絕後竟情緒失控，他先以言語辱罵，隨後出手推擠姊姊左肩，甚至從背後大力拉扯姊姊頭髮，導致姊姊受有頭皮挫傷與左肩鈍傷。過程中，畢男更不斷威脅：「我連砍死妳我都敢，妳要不要試試看？」，迫使姊姊驚恐逃出家門報警。

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高雄地方法院審理時，畢男否認犯行，辯稱自己只是在跟媽媽發牢騷，還反指姊姊快60歲了，「睡醒就瘀青，不要把傷扯到我身上」。不過，姊姊因曾遭受家暴，早有自我防衛意識，當場用手機錄下關鍵對話。

法官勘驗錄音發現，內容清楚錄下姊姊接連求饒「你不要推我」，隨後更傳來姊姊慘烈的尖叫聲：「啊！你抓我頭髮幹什麼？」畢男在過程中還一直叫囂：「要死我跟妳一起死，我會先砍死妳」。法官認為，畢男僅因金錢糾紛就對手足施暴，且犯後態度不佳、推卸責任，因此依傷害罪判刑4月，得易科罰金，可上訴。

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