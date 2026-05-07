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    首頁 > 社會

    嘉縣大林「翻車現場」 賓士撞BMW四輪朝天2人送醫

    2026/05/07 09:52 記者王善嬿／嘉義報導
    一輛賓士昨行經大林鎮中正路，不慎撞到路旁臨停車輛，四腳朝天翻覆路中間。（警方提供）

    一輛賓士昨行經大林鎮中正路，不慎撞到路旁臨停車輛，四腳朝天翻覆路中間。（警方提供）

    嘉義縣大林鎮昨下午4點多發生一起車禍事故，一輛賓士車未注意車前狀況，撞上一部臨時停車轎車，車輛失控翻覆，四腳朝天停在路中間，警方獲報到場，2名駕駛都有受傷，其中賓士車駕駛未送醫，另一轎車駕駛與車上乘客2人送醫，警方正進一步調查肇事原因。

    有網友目擊，在社群媒體Threads貼文分享，「坐在家裡面，外面突然蹦一聲超大聲」，多名網友留言「平地能把車開到四腳朝天，司機技術很厲害」，也有人懷疑是否有毒駕或酒駕情形。

    民雄警分局調查，該起車禍發生於6日下午4點多，一輛賓士車駕駛沿著大林鎮中正路由東向西行駛，在事發地點未注意車前狀況，撞擊路邊臨時停車的BMW，BMW左後側被撞凹，賓士則往前180度翻覆。

    警方了解，2輛車駕駛雖有受傷然而傷勢無性命危險，其中1人送醫救治，此外，BMW車上載有幼兒乘客，經送醫檢查傷勢無礙。肇事原因待調查釐清。

    賓士車撞上路邊臨停BMW轎車翻覆，附近民眾嚇一跳。（警方提供）

    賓士車撞上路邊臨停BMW轎車翻覆，附近民眾嚇一跳。（警方提供）

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