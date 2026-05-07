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    首頁 > 社會

    嘉義海巡查獲大量愷他命及毒品咖啡包 主嫌畏罪輕生

    2026/05/07 10:25 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義查緝隊查獲販毒主嫌曾姓男子（右）。（嘉義查緝隊提供）

    嘉義查緝隊查獲販毒主嫌曾姓男子（右）。（嘉義查緝隊提供）

    海巡署偵防分署嘉義查緝隊去年8月追查毒品案，查獲販毒集團藥腳，後續成立專案小組，在9月25日查獲曾姓主嫌及大量毒品愷他命、毒品咖啡包及安非他命混水果粉等，全案依違反毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦；後續因曾姓主嫌畏罪輕生，全案最終以不起訴處分。

    嘉義查緝隊今天表示，因追查藥腳，發現曾嫌販售毒品地點遍及嘉義縣、市公共場所，行徑大膽，與海巡署偵防分署雲林查緝隊、中部分署第四岸巡隊及嘉義縣中埔分局成立專案小組，由嘉義地檢指揮偵辦，經埋伏守候多時，利用曾嫌準備外出時，持搜索票將其帶往住處執行搜索，查獲第三級毒品愷他命544.34公克、毒品咖啡包100包及安非他命混水果粉41.4公克；曾嫌被查獲後某日，因畏罪選擇輕生。

    嘉義查緝隊表示，為貫徹政府反毒決心，落實行政院「新世代反毒策略2.0」溯源斷根，遏止毒品危害社會，將持續加強毒品案件查緝；並呼籲民眾，若發現海上不法活動或走私偷渡線索及通報外國、中國軍艦、公務船及20噸以下異常目標等，可撥打海巡「118」免費報案專線，有機會獲得豐厚獎金。

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    嘉義查緝隊查獲的毒品安非他命混水果粉。（嘉義查緝隊提供）

    嘉義查緝隊查獲的毒品安非他命混水果粉。（嘉義查緝隊提供）

    嘉義查緝隊查獲毒品咖啡包。（嘉義查緝隊提供）

    嘉義查緝隊查獲毒品咖啡包。（嘉義查緝隊提供）

    曾姓男子持有大量愷他命。（嘉義查緝隊提供）

    曾姓男子持有大量愷他命。（嘉義查緝隊提供）

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